Jak chránit své mazlíčky před parazity?

Ať už máte psa nebo kočku, jistě jste se potýkali s otázkou, jak nejlépe zvíře ochránit před otravnými a mnohdy nebezpečnými parazity.

Na trhu je pro mazlíčky řada produktů s antiparazitními účinky, ať už jde o přípravky, obojky, tablety nebo třeba bylinky. Všechny mají ale svá pro a proti. Vyberte svému mazlíčkovi ten nejvhodnější.

DŮVĚRA VE VETERINÁŘE



Majitelé psů a koček jsou často věrni vybranému veterináři ve svém okolí, na kterého se s případnými dotazy obrací. Každý z nich vám ve své ordinaci nabídne takový produkt nebo produkty, kterým on sám nejvíce věří. Názory veterinářů na to, jak chránit psy a kočky před parazity, se tak často mohou lišit. Jistě se ale všichni shodnou v tom, že důležitá je prevence. Pokud vaše zvíře tedy zatím není chráněno, je nejvyšší čas se po nějaké vhodné ochraně porozhlédnout.



RADĚJI REPELENT



Například plzeňský veterinář Radek Protiva stejně jako mnoho jiných upřednostňuje antiparazitika s repelentními účinky. Pokud se pro ně majitelé zvířat rozhodnou, je třeba vybírat takové obojky či pipety, které tyto účinky mají.



„Přípravky s repelentními účinky klíšťata zabíjejí ještě před tím, než se stihnou přisát a nedojde tak k přenosu některého z nebezpečných onemocnění,“ vysvětlil Protiva výhody vnější aplikace antiparazitik.



Tablety repelentní účinky nemají. Těší se však oblibě díky jejich jednoduché aplikaci. Nevýhodou je, že se klíště nebo blecha musí zakousnout, aby proti nim antiparazitikum zapůsobilo a může tak dojít k přenosu nebezpečné infekce. Podle některých odborníků jsou však parazité kvalitními produkty brzy zabiti a riziko přenosu infekce je tak minimální.



Další možností jsou repelentní obojky. Ty mohou vyvolávat u citlivějších lidí kožní reakci. Aby působily, zvíře je navíc musí stále nosit. Mají ale výhodu, že pokud je mazlíček alergický na účinnou látku, aniž by o tom majitel věděl, stačí je v případě komplikací sundat. Například po podání tablety se může dobrý úmysl změnit i v boj o život zvířete.



VNITŘNÍ PARAZITÉ



Stejně jako vnější parazité dokážou potrápit ti vnitřní, kteří o sobě navenek nedávají vědět.



"Pes může být hostitelem tasemnice bezbranné či hráškové, které se mohou vyskytovat i u člověka. Psi a kočky mohou mít také škrkavky, které pouhým okem v trusu vidět nelze, zvíře totiž vylučuje jen jejich mikroskopická vajíčka. Proto lze doporučit odčervení zvířat minimálně dvakrát ročně," radí odborníci ze Státní veterinární správy.



Základní prevencí pro majitele zvířat pak jsou ale také dostatečné hygienické návyky.



Vnitřní antiparazitika jsou k dostání v podobě tabletek, ale také voňavých past nebo pamlsků. Lze jít také přírodní cestou bez chemie, a to zbavit se parazitů pomocí odčervovacích bylin. Ty však někdy mohou působit projímavě.



MALÝ PES, VELKÁ KOČKA



Antiparazitika je také nutné volit podle druhu zvířete, někdy stáří a také podle velikosti, zejména u psů, u kterých se hmotnost může velmi lišit. Zda je konkrétní antiparazitikum vhodné pro psa nebo kočku je vždy uvedeno na obalu, případně v příbalovém letáku.



Není pravidlem, že čím je ochranný prostředek dražší, tím je také kvalitnější. Je ale zřejmé, že přípravek či obojek za několik desítek korun nebude fungovat lépe než ten za několik stovek. Podle známého kynologa a psího psychologa Rudolfa Desenského většinou nakupují dražší a spolehlivější prostředky na ochranu před parazity lidé, kteří zároveň investují do kvalitního krmení.