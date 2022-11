Jak koupit akcie? Brokeři poradí

Komerční sdělení

Možná jste kouzelníci, nebo se vám i v této náročné době daří a vyděláváte tak slušně, že vám i po zaplacení poplatků a uhrazení nezbytných nákladů zbývá docela dost peněz. Přemýšlíte, co s nimi, aby neležely jen tak na účtu a neztrácely hodnotu? Nabízí se investování, například do akcií. O co se jedná a jak koupit akcie?

Nechat peníze ležet na běžném bankovním účtu představuje velké riziko ztráty jejich hodnoty, a to z důvodu inflace. Tu lze chápat jako růst cen zboží a služeb v čase. Průměrná cena zboží se označuje jako cenová hladina a ta se postupně zvyšuje. To vede k poklesu kupní síly peněžní jednotky. Znamená to tedy, že za stejný obnos si dnes koupíte méně, než před rokem. A právě investice do akcií chrání investora před inflací, protože zisky akciového trhu často výrazně převyšují míru inflace.

Pořízení akcie, nebo-li cenného papíru, dává investorovi možnost vlastnit část společnosti. Z držení akcií potom plynou další benefity. Ten hlavní tvoří podíl na zisku, takzvané dividendy. Důležité je ale i podílení se na hlasování valné hromady firmy.

Abyste se však mohli stát investorem a dostat se na burzu cenných papírů, musíte si nejprve vybrat vhodného brokera na akcie. Broker, jinými slovy makléř, zprostředkovává jednotlivé obchody. U zvoleného makléře si potom založíte účet a můžete začít řešit otázku, jak koupit akcie?

Díky dnešní technicky a technologicky pokročilé době už nemusíte na osobní schůzky a probírat se archy se statistikami a grafy. Vše zvládnete pohodlně online ze svého počítače nebo chytrého zařízení – mobilu či tabletu – kdekoli a kdykoli. Základem je speciální obchodní platforma, již si lze stáhnout z webových stránek brokera.

Prostřednictvím obchodní platformy získáte přístup na online trh. Virtuální makléř se potom stává pojítkem s trhem jako takovým, tj. se společnostmi, bankami a finančními institucemi včetně dalších obchodníků. Veškerá potřebná data tak vidíte právě v obchodní aplikaci. Jedná se o již zmíněné statistiky, grafy, také ukazatele nákupu a prodeje, aktuální dění na trhu, analýzy nejnovější ceny akcií i hrozící rizika.

Každý broker se zaměřuje na něco jiného. Záleží na vás, co od investování očekáváte. Chcete-li nakupovat jen české akcie, nebo vrhnete-li se na zahraniční obchod. Případně plánujete-li provést jen jeden obchod s držbou po několik let anebo obchodovat často v krátkých časových intervalech. Od vašeho rozhodnutí se odvíjí také výše a frekvence poplatků za služby.

Ještě před tím, než se pustíte do objevování nových dimenzí, určitě si o investování něco přečtěte. Velmi oblíbenou formou vzdělávání jsou rovněž online kurzy. Mnoho brokerů pak v rámci svých služeb nabízí demo verzi účtu, na které je možné si vše vyzkoušet bez nutnosti investovat své peníze.

V okamžiku, kdy jste rozhodnutí zkusit své štěstí a vypravit se na dráhu obchodníka s akciemi, stačí podle návodu na stránkách zvoleného brokera vyplnit údaje a založit obchodní účet. Před zahájením vlastních transakcí je nutné ověřit identitu s pomocí občanského průkazu a účtu. Stažením platformy a převedením peněz a ze svého běžného bankovního účtu na nový obchodní účet začínáte obchodovat. Kam vložíte své peníze?

Výběr akcií by neměl by být impulzivní, ale naopak by měl dávat smysl. Akciovou společnost, do níž budete investovat, vybírejte spíše podle znalostí či doporučení. Velkou roli hrají rovněž osobní sympatie a preference.

Rozhodně neinvestujte jen do jedné společnosti. Naučte se diverzifikovat rizika, tedy investovat tak, že když jedna společnost zkrachuje, vy nepřijdete o všechny své peníze. Určete si množství kupovaných aktiv v několika podnicích.

Ať už se rozhodnete pro český nebo zahraniční trh, pro dvě nebo tři společnosti, online brokeři vám vždy poradí, jak postupovat. A vy budete mít jistotu, že vaše peníze neztratí hodnotu na běženém bankovním účtu.