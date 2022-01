Jak koupit ty správné tenisky a netrávit věčnost v obchodě při jejich výběru

Komerční sdělení

Foto: Pixel-Shot / Shutterstock

Když dnes vstoupíme do prodejny se sportovní obuví, spadne nám čelist a nevíme, kam dřív zamířit. Bezpochyby člověk zamíří nejdříve k obuvi určené pro dané pohlaví. Dětské rovněž mineme, pokud nehodláme nakupovat boty i svým ratolestem.

Jakmile se dostaneme k regálům naditým zboží, ať už jde o dámskou nebo pánskou obuv, je nutné se zamyslet, zda potřebuji obuv na běžné nošení či pro sportovní účely. Obuv pro běžce bývá většinou odděleně. A pokud tomu tak není, popisky u obuvi nám prozradí, že jde o obuv na běhání.

Oblíbená značka

Mnohdy také bývá obuv rozdělená podle značky. Pokud hledáme Nike Air Force dámské boty, půjdeme logicky k regálu, který je označen značkou Nike. Jestliže dávám přednost jiné značce, hledám, až ji najdu. Je to v podstatě taková základní selekce. Muži či ženy, značka obuvi, běžné nošení či pro konkrétní sport.

Pokud nám na značce nezáleží a pouze hledáme boty, které nám zkrátka padnou do oka, můžeme si pobyt v obchodním domě zkrátit tím, že se nejdříve pro představu mrkneme na online katalog Flexdog, díky tomu si člověk udělá alespoň základní představu o designu obuvi. Zatímco někdo dává léta přednost jedné značce, druhý rád značky střídá a zkouší. Nemít jednoho favorita není nic neobvyklého. Také dáváme přednost jiné značce pro sport a jiné pro běžné nošení. Nicméně je dobré jít do prodejny s určitou představou.

U tenisek máme v podstatě na výběr:

základní obuv pro běžné nošení – každodenní využití pro všední den

– každodenní využití pro všední den atraktivní či luxusní obuv – pro denní nošení nebo ke konkrétním příležitostem, kdy chceme být šik či udělat dojem

– pro denní nošení nebo ke konkrétním příležitostem, kdy chceme být šik či udělat dojem obuv pro volnočasové aktivity – určité druhy sportu, jako je chůze, posilovna, jízda na koloběžce, skákání přes švihadlo, tanec. V drtivé většině lze jednu takovou obuv použít na více aktivit

– určité druhy sportu, jako je chůze, posilovna, jízda na koloběžce, skákání přes švihadlo, tanec. V drtivé většině lze jednu takovou obuv použít na více aktivit obuv na běhání – vybíráme podle typu trasy (asfaltka, polní cesta, běhání na páse) i podle délky trasy a typu běhu. Se specifickým rozdělením by vám měl pomoci profesionál. V případě, že běháte 3x v týdnu 6 km, postačí běžná běžecká obuv

– vybíráme podle typu trasy (asfaltka, polní cesta, běhání na páse) i podle délky trasy a typu běhu. Se specifickým rozdělením by vám měl pomoci profesionál. V případě, že běháte 3x v týdnu 6 km, postačí běžná běžecká obuv trailová obuv – turistika

– turistika obuv podle ročního období

Jakmile máme alespoň hrubou představu o tom, jakou obuv skutečně chceme a co je naším cílem, zkrátíme si tak dobu „čumakování“ v prodejně. A to o 20 a více minut. Určitě není vhodné přijít k regálu a vzít hned první boty, ale uznejte sami, že vybírat hodinu jedny boty, je otrava. To platí pro muže i ženy. Jestliže předem vím, že Nike Air Force pánské boty jsou to, co hledám, pak jdu najisto. A naopak by byl také nesmysl vzít první, které se mi na první dojem líbí, ale nezkusím i další. Základní selekce je klíčem k úspěšnému nákupu. Během okamžiku mám vybrány 3 páry různé obuvi a už jen zkouším, které budou ty pravé.