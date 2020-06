Jak na hledání zaměstnání v době pokoronavirové?

Ekonomové předpovídali velké propouštění. Podle situace na trhu práce zatím k ničemu takovému nedošlo, nicméně odborníci tvrdí, že ta doba teprve přijde. Kdo zaměstnání má, ten by si ho prý měl vážit a neměl by pátrat po jiném. Jenže co když práci nemáte, nebo prostě nehodláte dál ztrácet čas v práci, která vás nebaví?