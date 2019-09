Jak najít tu nejlepší hypotéku, spoření i účet? S online finančními srovnávači

Svět financí je pro mnohé džunglí plnou nástrah. Vybrat vhodný běžný účet, spořicí produkt nebo krátkodobou půjčku představuje trnitou cestu, při které je nutné zdolávat nejednu překážku. U hypoték mnohdy člověk nedojde ani k cíli. Jak se prodrat finančními produkty a i bez několikaletého studia si umět vybrat?

Pokud finančnímu světu vůbec nerozumíte, pak můžete využít pomoci finančního poradce, který vás provede výběrem produktů i schvalovacím procesem u úvěrů. Jenže s poradcem je nutné se čas od času sejít, odtajnit mu všechny vaše příjmy a výdaje a především ho také zaplatit, obvykle si ale vezme provizi za sjednání, takže náklad navíc často ani nezaznamenáte. Druhou možností, jak proniknout do osobních financí, je internet, respektive finanční srovnávače, které vám ušetří čas i peníze.

S čím vším vám online finanční srovnávač pomůže?

Internetové srovnávače vám pomohou najít nejvýhodnější:

půjčku,

konsolidaci,

hypotéku,

běžný účet,

kreditní kartu,

spoření,

pojištění.

Je tak jedno, zda aktuálně potřebujete porovnat nebankovní úvěry, termínované vklady nebo srovnat i hypotéky. Díky této online službě, která je zdarma, se prokoušete finanční džunglí a najdete ten nejlepší produkt právě pro vás.

Získejte přehled finančních produktů od nejlepšího po nejhorší

I přestože hodně toho srovnávače udělají za vás, je dobré mít povědomí, o co se zajímat. V případě půjček vždy porovnávejte úrokovou sazbu, půjčenou sumu, dobu splatnosti a RPSN. Dobře si zkontrolujte také to, v jaké jste kategorii, ať mezi mikropůjčkami nehledáte hypotéku a naopak.

Vhod přijde nejen u úvěru na bydlení také kalkulačka půjček, která vám pomůže spočítat, jak vysokou měsíční splátku budete muset platit při vámi požadované půjčené sumě a době splatnosti, zároveň díky online kalkulačce si snadno vypočítáte, kolik za úvěr ve finále zaplatíte.

Kde ušetříte čas, peníze a naučíte se chodit ve světě financí?

Internetové kalkulačky najdete i na oficiálních webových stránkách bank a nebankovních společností, avšak pokud využijete ty, které jsou dostupné na finančních srovnávačích, ušetříte si hodně času. Na jednom místě totiž porovnáte desítky produktů od desítek poskytovatelů.

Jedním z oblíbených porovnávačů je například finanční portál www.půjčka.co, kde navíc najdete rádce v podobě článků, užitečných odkazů a mnohých dalších typů online kalkulaček, a to ať už například pro výpočet výnosu ze spoření, daní, důchodu či dávek.

Buďte pány svých financí, nespoléhejte se jen na to, co vám nabídnou v bance a u nebankovních společností nebo co vám řekne finanční poradce. Spravujte si sami své peníze a naučte se orientovat ve finanční džungli, s internetovým srovnávačem vám to půjde samo.