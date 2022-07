Jak posunout fyzické limity a dosáhnout sportovních cílů?

Komerční sdělení

Foto: Envato

Sníte o tom, že jednou uběhnete maratón, v posilovně zvednete 200kg na bench press nebo skočíte vysněný trik na U-rampě? Jediné, co vám brání v dosažení vašich sportovních cílů a snů, jsou vaše limity.

Právě po nárazu na své limity se vám dostane zlého pocitu a vaše cíle a sny se začnou jevit jako hůře dosažitelné. Ať už je to strach, pochybnosti, fyzické schopnosti nebo nějaký jiný mentální blok, může představovat obrovskou překážku v dosažení toho, co chcete.

Bohužel většina lidí nedokáže pracovat za svými limity a vzdává se. To, jak daleko se dostanete v dosahování svých snů, tedy velmi závisí na tom, jak dobře dokážete tuto překážku překonat.

Nepodaří-li se vám překonat své limity, zůstanou vaše sny neuskutečněné. Vrhněte se do posouvání vlastních limitů a nechte vaše cíle a sny stát se skutečností. Zde je sedm věcí, které můžete udělat, abyste začali překonávat vaše fyzické limity.

#1 Najděte si někoho, kdo vás bude mentorovat

Už jen ta trocha podpory, která vás povzbudí, abyste pokračovali i přes odpor, může znamenat mnoho.

Mít dobrého kouče nebo trenéra na své straně může vyvážit jakékoli negativní myšlení, které můžete mít.

Zkušený osobní trenér vám řekne, kdy v tréninku přidat a kdy méně znamená více. Postrčí vás k tomu, abyste dělali věci mimo svou komfortní zónu. Poradí vám s jídelníčkem, ve sportovním obchodě vybere ty nejlepší možné pomůcky a sestaví tréninkový plán.

#2 Dávejte si vyšší cíle

Překračovat své hranice znamená přijímat stále nové a postupně těžší výzvy.

Pokud se pravidelně nevyzýváte k větším a lepším výkonům, pracujete pouze v rámci toho, co už dokážete. To je spolehlivý způsob, jak zůstat přesně tam, kde jste, a nedosáhnout žádného pokroku.

#3 Představujte si cíl

Práce na svých snech nebo cílech může vyžadovat velké soustředění. Velmi záleží na tom, kam toto soustředění vložíte.

Možná víte, v jakém bodě jste a v jaké bodě jste nedávno byli, ale víte, kam se potřebujete dostat? Představte si tu další úroveň pro dosažení svých snů a podnikněte kroky, abyste se tam dostali.

Zdroj: Envato

#4 Inspirujte se úspěšnými

Ať už jsou vaše sportovní cíle jakékoli, pravděpodobně už existují jiní, kteří je měli a dokázali jich dosáhnout.

Sledujte jejich cestu a hledejte vodítka, co dělali, aby překonali své limity na cestě k úspěchu. Kolik odtrénovali, co jedli v jakém sportovním obchodě nakupovali?

Při zkoumání cesty, kterou se vydali, pravděpodobně najdete spoustu skvělých informací, které využijete.

#5 Inspirujte se k akci

Najděte si něco, co vás inspiruje k dosažení vašich cílů. Ať už je to video, citát, hudba nebo myšlenka, která vás inspiruje k úspěchu, mělo by to být něco, co vás naplní vášní a odhodláním něco udělat.

Inspirace může být mocným motivačním nástrojem.

#6 Pracujte na svých slabých stránkách

Kde jsou slabiny, tam jsou i limity. Vzpomeňte si na maratonského běžce. Nebude moci dobře trénovat na maraton, dokud nenajde dobrý běžecký krok nebo nezmění špatné stravovací návyky.

To jsou velké slabiny, které trénink jen ztěžují. Bez nápravy budou vaše slabiny omezovat to, jak daleko se můžete dostat.

Pořádně se vybavit na trénink můžete v novém sportovním obchodě Sportano.

Zdroj: Envato

#7 Odbourání vašich bariér

Abyste dosáhli svých snů nebo cílů, musíte překonat své limity a překročit svou komfortní zónu. Neexistují žádné zkratky. Cokoli, co stojí za to dělat, stojí za to dělat co nejlépe. To je dobré motto pro úspěch v životě.

Když čelíte svým limitům a cítíte ten odpor, může se zdát, že je těžké ho překonat. Ale jen tím, že na sebe budete tlačit trochu víc, můžete dosáhnout opravdu velkých věcí.

A vtipné je, že jakmile se vám to podaří, můžete se ohlédnout zpět a přemýšlet, proč jste si vůbec mysleli, že je to tak těžké. Nedovolte, aby vás limity zastavily v tom, abyste cokoli dělali.