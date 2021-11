Jak se bránit inflaci – nejjednodušší způsoby investování peněz pro začátečníky

Komerční sdělení

Foto: Stario, s.r.o.

Slyší-li člověk, že se blíží inflace a ceny budou růst, myslí na to, že bude muset začít šetřit. Za stejné zboží si lidé koupí méně, než tomu bylo před týdnem. Inflace zkrátka snižuje hodnotu měny. Co je to inflace a jaké jsou nejjednodušší způsoby investování peněz?