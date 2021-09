Jak udržet v bytě pořádek dlouhodobě? Poradíme vám, jak na to

Komerční sdělení

Kdo by neměl rád pečlivě uklizený interiér, kde i ta nejmenší drobnost má své místo a nikde nevzniká žádný nepořádek? Nemusíte patřit mezi milovníky úklidu, aby něco takového mohlo fungovat i u vás doma. Tady je pár tipů, které vám pomohou nastolit řád a udržet pořádek.

Zamyslete se, co všechno skutečně potřebujete

Nadbytek věcí je problémem většiny z nás. Máme tendenci hromadit majetek, který často k ničemu nepotřebujeme. Důvodem mohou být emocionální vazby, kdy se nechceme zbavovat darovaných věcí. Jenže čím méně toho vlastníme, tím jednodušší je (nejen) pravidelný úklid. Podobné je to i s oblečením, kdy řada kousků obývá naši skříň už jen z čisté nostalgie. Zkuste si ze skříní a komod vyndat všechno, co máte – od oblečení a doplňků přes knihy až po dokumenty. Zaměřte se především na věci, které jste v posledním roce nepoužili, nebo už si dokonce ani nepamatujete, že je máte. Takové věci by váš byt měly opustit jako první. Nemusíte je nutně vyhazovat. Třeba ještě mohou udělat radost někde jinde.

Najděte pro každou věc vlastní místo

Byt, ve kterém je velké množství volně položených drobností, nebude nikdy působit uklizeným dojmem. Proto zkuste každou věc umístit na své místo – a po použití ji tam nezapomeňte vrátit. Odnaučte se odkládat klíče jen tak na komodu, hodinky na noční stolek a kabelku na zem vedle pohovky. Hodit se budou nejen skříně, komody a další úložné prostory, ale třeba i věšák na klíče, organizér na šperky nebo kosmetický kufřík. Důležitá je ovšem snadná dostupnost. Pokud při vyndavání jednoho hrnce budete muset přeskládat půl kuchyně, pravděpodobně už ho na své místo jen tak nevrátíte. Uvidíte sami, že nový systém uložení věcí vám pomůže nejen při úklidu, ale také při každodenní orientaci. Už nikdy nebudete muset před odchodem do práce hledat náušnice nebo oblíbený parfém, který jste předchozí den odložili neznámo kam. Odteď bude vše na svém místě.

Rozdělte si úklid domácnosti na dílčí úkoly

Odkládáte pravidelný úklid tak dlouho, jak jen to jde, až si na něj musíte vyhradit celý den? Není divu, že vás úklid nebaví, když potom strávíte utíráním prachu, vysáváním a vytíráním bytu celou neděli. Nemluvě o tom, když třeba k péči o interiér přibude ještě zahrada. Proto je lepší rozdělit si úkoly a věnovat se úklidu několikrát v týdnu, vždy jen na pár minut. Jeden den můžete utřít prach, jindy zase vezmete do ruky vysavač. Úklid si můžete rozdělit také po místnostech, kdy třeba v pondělí krátce uklidíte koupelnu, v úterý se zase můžete věnovat kuchyni a podobně. Na pravidelný větší úklid si poté můžete sjednat úklidovou službu, která vám se vším pomůže.

