Jak umístit a zakotvit hliníkovou pergolu

Foto: ISOTRA a.s.

Hliníková pergola je moderním řešením, která poskytne příjemné zázemí na zahradě rodinného domu a současně vytvoří pozvolný přechod mezi vnitřní a venkovní částí rodinného domu. Montáž navíc není nadmíru složitá, uvnitř článku si o ní řekneme více.

Proč umístit k rodinnému domu hliníkovou pergolu?

Pergoly a altány jsou do zahradních prostor nemovitostí umisťovány za nepaměti. Zatímco dříve byly výsadou nejbohatší vrstvy společnosti, dnes už okrasné a relaxační zahrady dominují všem novostavbám. Pergola nabízí útulné zázemí pro venkovní odpočinek a sešlosti v pohodlí vlastního domova.

Zatímco ještě v 90. letech byla jasnou volbou pergola dřevěná, dnes u nových domů stále častěji vidíme pergoly z jiných materiálů. Hliníkové pergoly mají mnoho výhod: jednoduchá a levná údržba, delší životnost, menší nároky na prostor, vyšší pevnost konstrukce a díky tomu i možnost zastřešení.

Kde by hliníková pergola měla být umístěna?

Hliníkové pergoly se designem i konstrukcí stávají prakticky součástí samotného domu. Nejlepší je tedy umístit pergolu tak, aby přímo navazovala na nemovitost samotnou. Pergolu můžete umístit do travnaté části pergoly stejně tak jako na dlážděnou terasu.

Pokud chcete celé zázemí dotáhnout k dokonalosti, doporučujeme umístit pergolu tak, aby přímo navazovala na vnitřní prostory domu a bylo do ní možné vstoupit dveřmi nebo francouzskými okny. Vytvoříte tak moderní postupný přechod z interiéru až do zahrady. Navíc budete mít možnost rychlého přesunu z pod pergoly do domu v případě náhlé změny počasí.

Jak na ukotvení a montáž pergoly?

Montáž hliníkové pergoly je relativně jednoduchá, rozhodně nejde o několikaměsíční proces jako v případě zděné stavby – hotovo můžete mít i během jednoho dne.

Ukotvení pergoly je možné dvěma způsoby. Tím jednodušším je umístění na zemní vruty, které je rychle realizovatelné a pergola může skutečně stát za pouhý den.

Druhou variantou, která je náročnější, ale zase poskytuje vyšší nosnost a stabilitu, je umístění na betonové patníky. Ty si již musíte připravit předem, aby beton stihl vyschnout a bylo možné do něj vyvrtat otvory pro ukotvení pergoly. Následně je jejich montáž v obou variantách prakticky identická.

Umístění pergoly na betonové patníky můžete zhlédnout v následujícím videu.

Zdroj: Youtube