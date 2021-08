Jaké dámské boty budou trendy v letošní sezóně

Komerční sdělení

Foto: KPad / Shutterstock.com

Chceme-li jít s dobou, měly bychom se orientovat i v nejnovějších obuvnických trendech tohoto roku. Že nevíte, které to jsou? Nevadí. Podívali jsme se totiž za vás na přehlídková mola nejvýznamnějších světových návrhářů a přinášíme vám tak žhavé tipy na módní obuv, v které zkrátka zazáříte.

Jaký typ obuvi vybrat pro stávající sezónu?

Po horké letní sezóně se pomalu zaměříme na uzavřené typy obuvi. Letos se blýskneme zejména v kožených polobotkách či mokasínech. Pro dívky a ženy, které upřednostňují sportovnější styl, se nabízí stylové sneakersy či ležérní espadrilky. Chystáme-li se na společenskou událost, můžeme zvolit i espadrilky na klínku či boty na vysokém širším podpatku. Výhodou obuvi na klínku je zejména pohodlí, které při nošení nabízejí. Boty na klínku nám zajistí i lepší stabilitu, než je tomu např. u tenkých jehlových podpatků. V kurzu budou také lehké kotníčkové plátěnky.

Jaké barvy, motivy, vzory a materiály obuvi jsou letos trendy?

Abychom byly IN, měly bychom mít přehled i o trendy barvách pro tento rok. Letos se blýsknete zejména v pastelových odstínech. Meruňkové, pistáciové i krémové boty tak budou tou správnou volbou. Zvolit můžete např. stylové tommy hilfiger espadrilky, které jsou k dostání i v zmíněném pastelovém provedení. Do popředí se dostávají také přírodní barvy. Ženy mohou volit mezi zemitými odstíny a odlesky zlaté či hlubině modrými tóny barev. Pro milovnice extravagantních kousků tu máme také rudou barvu, která vynikne zejména na botách s podpatky. Kdo dává přednost staré dobré klasice, může sáhnout i po neutrálních barvách. Bílé i černé boty můžeme ladit s jakkoli barevným oblečením. Určitě je tak dobré mít ve svém botníku alespoň jeden pár obuvi v neutrálním provedení. Co se týče bílé barvy, ta se bude letos nosit především v rámci celobílých outfitů. Bílé polobotky tak můžeme sladit se sněhovými kalhotami či šaty a doplnit je bílými stylovými doplňky. Zaměříme-li se na motivy a vzory, budou hrát prim zejména ty zvířecí a květované. Ženy tak mohou vybírat boty s tygrovanými či zebrovanými pruhy. V kurzu budou i lodičky s hadí texturou či květované espadrilky. Květy mohou dívky a dámy volit v nejrůznějších velikostech. In budou drobné kvítky i maxi květy. Při výběru obuvi si všímáme také materiálu, z kterého jsou boty vyrobené. Letos budou v módě zejména přírodní druhy materiálů. Souvisí to se snahou obuvnických i konfekčních firem o ochranu přírody a tzv. udržitelnost. Kožené boty si však zaslouží náležitou péči. Aby nám vydržely boty z přírodních materiálů dlouho sloužit, určitě k nim nezapomeňte přikoupit i kvalitní impregnaci, čistící pěnu či pastu a ochranný krém v neutrální barvě.

Zdroj: fortton / Shutterstock.com

K čemu nosit jednotlivé typy obuvi, abychom vytvořily dokonalý outfit?

K šatům a business kostýmkům se hodí zejména kvalitní kožené polobotky či dámské mokasíny. Pro každodenní nošené volí dívky a dámy především sportovní obuv. Ta je totiž pohodlná a zpravidla má dobře zajištěné odvětrávání. Do popředí se dostávají i sneakersy, které lze skvěle kombinovat s džíny, šortkami i plátěnými kalhotami. Ženy svoje sneakersky nazouvají také k šatům a sukním. Dokonce už není výjimkou, objevíte-li bílé tenisky na svatebních obřadech a oslavách. V kurzu jsou i dámské espadrilky, které se výborně kombinují s plátěnými kalhotami a sukněmi. K dostání jsou také espadrilky na klínku, které se hodí do svátečně laděných outfitů.