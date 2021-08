Jeden hod rozhodne vše

Komerční sdělení

Foto: pixabay.com

Šipkařský sport už není ve sportovních odvětvích nováčkem. Šipkám propadla nejen kolébka tohoto sportu - Anglie, ale šipky už ovládly celý svět. Turnaje a mistrovství světa jsou obrovskou show. Hráči s přezdívkou nastupují za zvuků své oblíbené, většinou rockové hudby a provází je spoře oděné mladé dívky, fanoušků je spousta a jsou velmi hluční.

Také žasnete, jaké „typy“ mužů a i žen se probojovali na naprostou špičku? Muži mají lehce objemnější břicha, ale to tomu, stát se šipkařským mistrem, vůbec nevadí! Probojovat se až na špici, je obrovská dřina tak, jako v každém sportu. Většinou za úsilím se v šipkách stále zlepšovat, stojí nějaká legenda. Můžete si pořídit naprosto stejné vybavení, jako mají mistři. Jste-li fanouškem profesionálních šipkařů, tak „šipky Michael van Gerwen“ jsou pro vás ty pravé, protože právě Michael van Gerwen je jednou z ikon šipkařského sportu. Michaela van Gerwena byste vůbec netipovali jako sportovní legendu. Holohlavý chlápek s výrazem vyhazovače na diskotéce…

Michael van Gerwen se narodil v Boxtelu v Nizozemsku. Jako malý kluk se chtěl stát úspěšným fotbalistou a do svých dvanácti let byl fotbalovým obráncem, ale jeho výsledky ho znepokojovaly a štvaly, proto se jednou v zimě rozhodl, že s fotbalem praští. Neměl rád zimu, proto nevystrčil nos a začal trénovat házení šipek se svými kamarády. Než se stal profesionálním hráčem, pracoval jako pokrývač. Od čtrnácti let začal vyhrávat národní i světové turnaje v sedmnácti se stal nejmladším hráčem v historii, kterému se podařilo v zápase uzavřít kolo devíti šipkami. V roce 2014 uspěl na svém druhém turnaji World Grand Prix PDC a ve svých čtyřiadvaceti letech se stal nejmladším mistrem světa v historii. Byl světovou jedničkou až do loňského roku, kdy byl sesazen Gerwinem Pricem.

Fakt, že o vítězství rozhoduje jedna šipka, je nervy drásající. Pokud jste někdy viděli světový turnaj, víte, že fanoušci umí vyburcovat i znervóznit. Mezi nimi jsou všechny věkové kategorie a obě pohlaví, mnoho z nich je oblečeno v kostýmech a převlecích. Když si představíte ruku, na které vše záleží… - výkony hráčů musí být na milimetr přesné a sebemenší zaváhání rozhodne. Také se můžete stát šipkařským mistrem, na tenhle sport není pozdě v žádném věku.