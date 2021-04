Ještě tisknete postaru? Jde to chytřeji a levněji

Komerční sdělení

Tisk jako služba. HP představilo novinku, díky které můžete doma tisknout až o 70 % levněji.

Kdo se ještě nikdy nevztekl u tiskárny, které došla náplň v nejhorší možný okamžik, nechť první hodí kazetou s inkoustem. Tisk prostě patří k naší každodenní práci a pokud si nedáme pozor, může nám prázdný zásobník pořádně znepříjemnit den. Musí to tak ale být? Představte si, že by si tiskárna sama všimla, že jí dochází inkoust a rovnou si ho objednala. A ještě vám ušetřila až 70 procent nákladů na inkoustové náplně. Líbí? Tak to se vám bude zamlouvat i nový program pro tiskárny HP s názvem HP instant Ink.

Prostě nic neřešit

Už nikdy nezůstanete bez inkoustu. Systém chytrého předplatného tisku to prostě nedovolí. Pokaždé, když začne náplň docházet, okamžitě bude na cestě nová. Můžete tak s klidem přestat na tiskárnu zcela myslet a oddechnout si. Už se nestane, že byste na poslední chvíli zjistili, že si nemůžete vytisknout důležitou prezentaci, dokument či školní úkol.

A to není vše, co můžete s HP instant Ink pustit z hlavy. HP se totiž postará i o odpovědnou recyklaci vašich použitých náplní. Máte tak jistou, že svým tiskem zbytečně nezatěžujete životní prostředí.

Současně můžete zapomenout i na jakékoliv potíže, pokud byste se rozhodli program ukončit. Předplatné totiž můžete kdykoliv změnit, pozastavit nebo třeba zrušit bez jakýchkoliv dalších nákladů.

Neplaťte ani stránku navíc

Bezstarostnost ale není zdaleka vše, co program přináší. Díky principu, kdy namísto inkoustu platíte pouze za reálně vytisknuté stránky, získáte s HP instant Ink mnohem efektivnější kontrolu nad svými výdaji na tisk. Ve výsledku tak program přináší úsporu ve výši až 70 procent nákladů na inkoustové náplně. Cena předplatného totiž začíná už na 29 korunách za měsíc.

Program je přitom vhodný i pro domácnosti a firmy, u kterých je potřeba tisku výrazně proměnlivá. Pokud totiž nárok na vytisknuté stránky v některém měsíci nevyužijete, automaticky se převedou do měsíce následujícího.

