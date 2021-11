Jste milovníky trendy obuvi? Na svou chvíli na výsluní si musela počkat

Komerční sdělení

Foto: Eugene Partyzan / Shutterstock.com

Historie obouvání lidstva sahá hluboko do dob před naším letopočtem. Tehdy obuv nebyla až tak módní nutností, jako spíš praktickou pomůckou. Jejím hlavním přínosem byla ochrana nohy proti vnějším vlivům a samozřejmě také udržení nohy v teple v zimním období. Od té doby jsme se ale posunuli o kus dál.

První botičky na vaše nožičky

Po zemi kráčí člověk. Je zima, fičí vichr a on hledá, kam se před nepříznivým počasím schovat. Co si ale nemůže vynachválit je pohled na své nohy. Jsou zabalené do medvědí kůže, vycpané senem a pevně stažené koženými řemínky. Právě se dívá na jedny z prvních bot, které vůbec vznikly. Jejich účel nebyl ani tak módní, jako spíš praktický.

O pár chvil později v úplně jiné části světa se egyptský řezník, který právě podřízl zvíře zadívá ke svým nohám a spokojeně pokývne. Jeho nohy jsou chráněny a jsou stále čisté, díky podpatkům a platformě, kterou má na své obuvi. Stejně jako u předchozího člověka v zimních botách, ani ty jeho ještě neplní svou módní funkci. Právě naopak. Chrání řezníkovu nohu, aby se nebrodila v krvi při porážce zvířat.

Pokud se posuneme ještě kousek dál v čase a prostoru, narazíme na španělské vojáky. Kráčí po pláních ve své tradiční obuvi s nízkou podrážkou, která je vyrobena z rákosu a dalších přírodních materiálů. Obuv je to pohodlná na dlouhé cesty a slouží přesně tak, jak má - bezpečně ochraňuje nohy svých nositelů. Skutečně - v těchto třech případech o módě nemůže být příliš řeč. Obuv musela primárně chránit, hřát a být funkční a pohodlná.

Móda z vyšších kruhů

O módní obuvi lze mluvit částečně už ve starověkém Egyptě. Byla vidět na nohách mužů i žen z vyšších vrstev. Šlo hlavně o sandály s vysokým šněrováním. Od této doby už můžeme pozorovat vliv módy, ale skutečně pouze u bohatých, slavných a jinak prominentních skupin obyvatelstva. Do nižších vrstev pronikl tento trend až po době středověku, kdy ještě pro chudé vrstvy platily velmi přísné regule pro oblékání i obouvání. Dnes už není módní obuv jen pro vyvolené, ale pro kohokoli.

Jednou z nejrozšířenějších bot na světě jsou pánské polobotky. Pánské polobotky sahají nejvýš ke kotníkům a nohu zcela kryjí. Obvykle mají tkaničky a jejich použití je velmi univerzální. Zakoupit je obvykle můžete v základních barvách - odstínech hnědé, černé, šedé nebo tmavé modré.

Jejich obrovským benefitem je jejich univerzálnost. Nosit je totiž můžete jako vycházkovou obuv k džínům a sportovněji laděnému saku nebo kabátu. Svou službu vám ale udělají i na společenských událostech k dobře padnoucímu saku a celému obleku. Perfektně se hodí také k dress code business casual. Zkrátka a dobře, k jakékoli luxusní pánské módě.

Správná péče, základ úspěchu

Pánské polobotky jsou ve většině případů kožené. Je tedy potřeba se o ně velmi dobře starat! Rozhodně je nenoste každý den, aby měla bota šanci se tzv. "vydýchat". Investujte například do napínáků na obuv, které vám pomohou udržet správný tvar vašich bot. Pokud se stane, že vás při chůzi v nich stihne déšť, vycpěte je novinami. Pomůžete tak jejich správnému vyschnutí.

Při jejich čištění volte velmi šetrné způsoby. Jako první odstraňte hrubé nečistoty z podrážky. Botu pak očistěte vlhkým hadříkem a nezapomeňte na správný pečující přípravek. Nejlépe v barvě, ve které jsou vaše boty provedeny. S pravidelnou péčí vám budou dlouho a dobře sloužit a vaše bota nebude plnit jen svou praktickou stránku!