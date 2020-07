Každý z nás nakupuje. Tak proč to neudělat levněji?

Každý z nás nakupuje. Proč u toho neušetřit? Že s ušetři.deník.cz ušetříte, je věc jasná!

Jiří Macek

Taky máte rádi nakupování tam, kde si vás váží? Kdo by neměl. Poděkování a úsměv prodavače má rád každý. Co si ale budeme povídat, když při nákupu ušetříte, je nakupování ještě mnohem radostnější! A právě tohle můžete zažít v projektu, do kterého je s naším vydavatelstvím VLM zapojeno přes sedm stovek e-shopů.

K tomu, abyste získali zpět část svých peněz za nákup (cashback), přitom stačí málo. Otevřít webové stránky ušetři.deník.cz, vyplnit vstupní formulář, kde zadáte pouze vaši e-mailovou adresu, a je to. Pak stačí už jen nakupovat. „Opravdu k získání cashbacku, tedy vrácení části peněz, stačí vyplnit pouze vaše e-mailovou adresu, nic dalšího po vás nepožadujeme," potvrzuje vedoucí projektu Radek Šafář.

A na čem můžete vydělat? Tedy získat cashback? Peníze nazpět až do výše 25 procent nákupu? Ta nabídka je opravdu neskutečně pestrá a najde si v ní své zboží doslova každý. Celá rodina. „V současné době je největší zájem o vše, co se točí kolem domácích mazlíčků, především psů a koček. Hodně oblíbené jsou nákupy elektro, pochopitelně vyhledávaný je nákup oblečení a také vše spojené se zahradou, a to jak nářadí, doplňky, tak třeba i květiny. Zájem je také o věci kolem cestování," vypočítává Radek Šafář.

Prostřednictvím ušetři.deník.cz může každý ušetřit ročně tisíce korun. A to při nákupu zboží, které v podstatě běžně nakupuje. Výhodné je takové nakupování a následné využití cashbacku například při zařizování dovolené. „Jen si to vezměme na příkladu – koupě zájezdu, letenka, opalovací krémy, plavky a další oblečení, kufr, pojištění. Pokud cestujete autem, tak půjčení auta i zajištění ubytování. Následný efekt je pro nakupujícího velice zajímavý. A vše jsou to záležitosti, které si musíme stejně zařídit. Proč to tedy neudělat na jednom místě bez pracného hledání na internetu či běhání po obchodech. S ušetři.deník.cz to jde velice snadno a ušetříte čas i peníze.

Objevují se i dotazy, kolik stojí poplatek za zaregistrování do projektu ušetři.deník.cz a kolik činí případné další poplatky. To ale Radek Šafář vyvrací: „Registrování i vše další je bez jakéhokoliv poplatku. Vše naleznete na jednom místě, a ještě získáte informace o akcích, které jednotlivé e-shopy nabízejí a připravují."

Jen namátkou pár e-shopů, kde můžete čerpat při nákupu cashback: Notino, Sephora, ElNino, Krasa.cz, Douglas, Parfemy.cz, Yves Rocher, Econea, Dr.Max, JENA nábytek, Möbelix, Tescoma, 4home, Bonami, Datart, Teta drogerie, Booking, Superzoo, Knihy Dobrovský, AboutYou, Notino, Tescoma, Dr. Max, Hervis, Sephora a mnoho dalších.

Když vše shrneme, je to jednoduché a usnadní vám to život. Registrací na webu ušetři.deník.cz získáte přístup k nabídkám, speciálním akcím a tipům k nakupování, aniž byste je museli sami vyhledávat. Díky registraci na webu ušetři.deník.cz budete mít nejnovější informace o všech akcích a slevách ve svých oblíbených obchodech. A navíc můžete využívat službu, díky níž se vám vrátí část peněz za každý nákup. Nakupovat a využívat možnost vrácení části peněz za nákup lze opakovaně a po celý rok, žádná omezení a závazky na vás nečekají.

Ve fázi dokončení je navíc další vylepšení této nabídky. Pokud otevřete stránky daného e-shopu nikoliv přes ušetři.denik.cz, ale rovnou přes webové stránky daného e-shopu, a tento e-shop je zapojen do projektu, automaticky se vám, samozřejmě po nainstalování daného programu, na vaší obrazovce objeví upozornění, že můžete využít služby cashback. Jen je třeba se do daného e-shopu přihlásit přes stránky ušetři.deník.cz.