S Kde a jak strávit teambuilding? Tyto tipy vyzkoušejte

Foto: Pragueranger.cz

Chcete uspořádat firemní teambuilding, ale vlastně nevíte, kde a jak společný čas určený ke stmelení kolektivu strávit? Přinášíme vám několik osvědčených tipů.

Jaký máte kolektiv?

V první řadě je nutné se zamyslet nad tím, jaký vlastně máte ve firmě kolektiv. Nejsnazší to je v těch případech, kdy jsou si zaměstnanci firmy velice blízcí, ať už z pohledu pohlaví, věku, volnočasových koníčků, nebo třeba z pohledu humoru a obecně přístupu k životu. Je-li totiž firma v tomto ohledu rozmanitá, hůře se hledá takový teambuilding, se kterým by byli spokojeni úplně všichni. Můžete se nicméně dohodnout na tom, že aktivit vyzkoušíte více, nebo že se rozdělíte na více skupinek třeba dle jednotlivých oddělení a každý si najde to své.

Teambuilding by nicméně v ideálním případě měl stmelit úplně celou firmu a pokud tedy máte tu možnost, snažte se najít aktivity, kterých se zúčastní skutečně celá firma od ředitele až po vrátného.

Co takhle venkovní střelnice?

Zajímavým tipem na společnou mimopracovní aktivitu je venkovní střelnice. Zdaleka neplatí, že jde o aktivitu vhodnou pouze pro muže. I mnoho žen si rádo sáhne na pořádnou zbraň. A pokud dokážou na terč mířit přesněji než kolegové z řad pánů, budou s touto aktivitou jednoznačně maximálně spokojeny! Jde o aktivitu, která probouzí zdravou rivalitu. Přitom jde o teambuilding, který hravě zvládnete za jeden den nebo třeba po práci. A tak je vhodná i pro firmy, kde již mají zaměstnanci závazky a nemohou na teambuildingu jen tak strávit více dnů.

Příjemné posezení vždycky funguje

Další skutečně univerzální variantou je společný oběd či večeře. Nebo nejlépe oběd, který se protáhne až do pozdního večera. Dobré jídlo každého přivede do dobré nálady a alkohol rozproudí zajímavé diskuse. Pokud naleznete místo, které současně nabízí hospodské aktivity – šipky, kulečník – nebo jednoduché sporty – třeba stolní tenis –, máte vyhráno.

Zavzpomínejte na mladá léta

Během školních let je zcela běžné, že třídy společně vyrážejí na cyklovýlety, na několik dní v přírodě nebo třeba na vodu. Proč by něco podobného nemohlo být možné i v produktivním věku? Můžete vymyslet teambuilding pro celé rodiny. V zimě můžete zase vyrazit na lyžování do hor, některé firmy si mohou dovolit i dovolenou u moře. Každou variantu lze s dostatečným rozpočtem a kvalitní komunikací naplánovat. A úspěch bude zaručen.