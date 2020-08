Když business skřípe, majitelé firem se mají lépe

Krize jasně ukázala, že drobní živnostníci a podnikatelé se nemohou spoléhat na pomoc od státu.

Jako živnostník ze zákona ručíte za své pohledávky a závazky veškerým svým majetkem. Představte si například tuto situaci – dodavatel po vás vymáhá zaplacení faktury za dodaný materiál, který jste ale nepoužili, protože kvůli krizi nemáte ani jednu objednávku. Na to zákon nehledí, a proto budete muset fakturu zaplatit. A pokud nemáte finanční rezervu, najednou musíte prodat třeba vlastní auto nebo rodinný dům.

Podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, se tento příklad netýká. Protože – a zase vycházíme ze zákona – odpovědnost firmy je omezena pouze na veškerý firemní majetek. Jednoduše řečeno, pokud ve firmě už není nic, co by se dalo prodat, tak firma jen zkrachuje. Nepřijdete o střechu nad hlavou.

Proč každý nepodniká ve formě s.r.o., když je to lepší? V Čechách stále panuje mýtus, že založit a vést firmu je jen pro ty největší hráče. Přitom to už dávno neplatí. Je pravda, že pokud podnikáte v malém a bez zaměstnanců, tak je jednodušší zůstat OSVČ. Jestli však chcete budovat brand a rozšiřovat svůj business, tak se založení firmy nevyhnete. A to jsou přece dva hlavní cíle podnikání!

Ještě nedávno trvalo založení firmy několik měsíců. Návštěvy úřadů, právníků, notářů, všechno zaplatit, a hlavně nikde neztratit nervy. Dnes už je založení firmy levný a rychlý proces, který skoro celý vyřídíte na internetu. Z domu se vydáte jen jednou, abyste ověřili svůj podpis na potřebných dokumentech.

Nejdříve si vymyslete a ověřte název společnosti. Nezapomeňte si zjistit i dostupnost domény – webové stránky už dnes má a potřebuje opravdu každá firma. Jako další si připravte adresu pro sídlo firmy – konkrétní nemovitosti musíte vlastnit nebo mít svolení majitele. Žijeme však v moderní době, firmu si můžete založit i na takzvaném virtuálním sídle. To znamená, že si pro vaši firmu pronajmete adresu. Pak se už jen rozhodnete, jaký bude základní vklad. Minimální je 1 koruna, doporučujeme však vložit alespoň 1.000 Kč. Tyto informace vyplníte do online formuláře, na email vám přijdou vyplněné všechny potřebné dokumenty, které podepíšete a s ověřeným podpisem zašlete zpět. Do pár dní vám pak kurýr doručí všechny dokumenty prokazující založení vaší společnosti.

Neřešte žádnou složitou administrativu. S ničím se nezatěžujte a raději se soustřeďte na to, čemu rozumíte nejlépe – své podnikání. A to je jen jedna z mnoha výhod vlastní firmy. Založte svoji firmu online ještě dnes!