Koronavirus způsobil růst e-commerce, prodeje ale rostou i automobilkám

Foto: www.vimvic.cz

Epidemie koronaviru byla pro mnoho podnikatelů zničující. Naopak majitelé e-shopů si často mnuli ruce nad zvyšujícími se prodeji. Internetové obchody však nebyly jediní, kdo během epidemie vydělal. Dařilo se například i některým automobilkám.

Koronavirová krize zasáhla v jisté míře životy všech. Nejvíce poznamenala podnikatele z oborů, které v současné době mají zákaz činnosti. Mezi takové obory patří i provozy kamenných prodejen různých druhů zboží. Komu ale krize alespoň trochu hraje do karet, jsou majitelé internetových obchodů. Ti využili situaci a zainvestovali do marketingových kampaní, aby se rychle dostali do povědomí lidí. Ze všech stran se tak na spotřebitele valí akční nabídky a slevové kupóny. A ve většině případů má tato reklama i úspěch, mnoho lidí totiž výhodným nabídkám neodolá.

E-shopy podporují prodeje slevami

Nárůst prodejů zboží na e-shopech byl přirozeným výsledkem nastalé situace. Vzhledem k tomu, že kamenné prodejny byly nuceny zavřít, staly se internetové nákupy pro mnoho lidí jedinou možností, jak některé zboží nakoupit. Již dříve se internetové nákupy začínaly těšit stále větší oblibě, koronavirová krize tomu však výrazně pomohla. Většina lidí, která s nákupy přes e-shopy začala až v době karantény, už u internetových nákupů zůstane.

V podstatě by se dalo říci, že se daří všem obchodům, které nabízí přes internet zboží nedostupné v běžných kamenných prodejnách. Nejvíce lidé samozřejmě nakupují nezbytné věci, jako je jídlo, domácí spotřebiče, případně elektronika apod. Dařit se ale začalo například i prodejcům stolních a jiných her, knih a dalších věcí, které lidem umožňují zkrátit si čas v době lockdownu.

E-shopy rozhodně nezaspaly na vavřínech a nespoléhají se pouze na přirozený vývoj událostí. Prodeje podporují slevami, akčními nabídkami a propagací na sociálních sítích i prostřednictvím influencerů. V návaznosti na to reagují i nejrůznější slevové portály nabízející srovnání slev a kupónů, což provozovatelům e-shopů přivádí další zákazníky. Masivní marketingové kampaně se nedaly v poslední době přehlédnout zejména u prodejců módního oblečení a doplňků, kteří pro své reklamy často využívají právě influencery.

Ačkoliv mnoho lidí přišlo o znatelnou část svých příjmů, jen těžko odolávají lákavým nabídkám až 80% slev na zboží internetových obchodů. Prodejům nahrává i fakt, že mnoho lidí má v době karantény najednou velké množství času, se kterým si neví rady. Především ženy pak tento čas tráví brouzdáním po e-shopech a objednáváním věcí, které v této době mohou znatelně zatížit jejich rozpočet.

Daří se i některým automobilkám

Ačkoliv většina automobilového trhu kvůli koronavirové krizi utrpěla ztráty, některé automobilky se navzdory situaci těší růstu. Jedná se především o výrobce luxusních značek, jako je Mercedes nebo Ferrari. České automobilce Škoda sice prodeje v minulém roce klesly, nicméně pokles byl nižší než pokles celého trhu, automobilka si tak výrazně polepšila v tržním podílu.

Celý automobilový trh se v důsledku krize propadl o více než 20 %. Navzdory tomu, že bylo snížení prodejů automobilů v roce 2020 očekáváno, koronavirová krize celkový pokles v automobilovém průmyslu výrazně prohloubila. Ztrátu hlásily i značky jako BMW, Audi a Volkswagen. Naopak konkurenční Mercedes zaznamenal procentní růst. Kromě Mercedesu se dařilo i značkám Lexus, Bentley nebo Ferrari.

Tento pokles není problémem pouze pro výrobce aut, ale například i pro pojišťovny. Ty kromě příjmů z cestovního pojištění kvůli krizi přichází i o příjmy, které jim přináší havarijní pojištění a povinné ručení. Vzhledem k tomu, že povinné ručení musí být v České republice sjednáno na každý automobil, jedná se o pokles v podobném měřítku, jaké zaznamenal automobilový průmysl.

Povinné ručení pro mnoho pojišťoven představuje podstatnou součást jejich produktového portfolia. Ve srovnání povinného ručení s minulými rokem se nabídka pojišťoven zatím nijak zvlášť nezměnila, je otázkou, zda budou pojišťovny v budoucnu na situaci reagovat. Vzhledem k tomu, že příjem z pojištění aut není jediným příjmem, o který pojišťovny přicházejí, dá se nějaká reakce očekávat.

Lidé využívají úvěry

V souvislosti s koronavirovou krizí se na českém trhu rozmohl ještě jeden trend. Jsou jím stále častější půjčky a úvěry. Mnoho českých spotřebitelů přišlo o větší či menší část svých příjmů. Některé výdaje však nepočkají ani v krizovém období, proto lidé stále častěji využívají možnost nákupů na splátky nebo si berou různé bankovní i nebankovní půjčky.

Úvěrům se však nedaří jen v oblasti elektronických spotřebičů, případně dalších k životu nezbytných věcí. Lidé si půjčují i na elektroniku, jako jsou tablety, počítače či playstationy a jiné herní konzole, které se jim postarají o zábavu v době karantény. Ničím neobvyklým nejsou ani půjčky na auto, přestože se prodej aut pozastavil.

Pro mnoho lidí představuje automobil nezbytný dopravní prostředek, bez kterého se nedostanou například do práce nebo k lékaři. V takovém případě si musí automobil pořídit i v době krize, jako je ta současná. Vzhledem k výši investice, jakou automobil představuje, se dá předpokládat, že při jeho koupi bude pro většinu lidí řešením právě úvěr na auto. Zda se jedná o správné a udržitelné řešení už závisí na individuální situaci žadatele o půjčku. Je však dobré myslet na to, že i v době krize se úvěry musí splatit a je velmi malá pravděpodobnost, že bude dlužníkům něco odpuštěno.