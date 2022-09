Kupujete ojetinu? Bez odborné kontroly riskujete!

Komerční sdělení

Foto: Carvago

Co Čech to znalec aut? Na trhu je velké množství pochybných vozidel, která v sobě skrývají nepříjemná překvapení. Pokud je neodhalíte před nákupem, obvykle se objeví až po několika týdnech nebo měsících. Ani kupní smlouva není zárukou ochrany a dokazování pochybení prodejce je často náročné a neúspěšné. To znamená, že opravy vás mohou stát tisíce, ale často i desetitisíce korun. Opravdu poznáte každý pazvuk, víte jak se má automobil chovat a máte doma měřičku tloušťky laku?