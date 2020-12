MBA studium od Ježíška

„Milý Ježíšku, letos jsem byl(a) opravdu moc hodný(á) a přál(a) bych si dostat něco skvělého, originálního a smysluplného. Něco, co mě připraví do dalšího profesního života a zvýší to mou konkurenceschopnost na trhu práce. Něco, co mi vydrží na celý život!"