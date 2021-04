Microsoft 365: Profík na chytrá řešení

Komerční sdělení

Microsoft Office určitě znáte, že? A věděli jste, že nová a vylepšená verze Microsoft 365 vám může značně usnadnit každodenní život? Omrkněte naše tipy a triky a zjistíte, že M356 není jenom Word a Excel, ale pomůže třeba i při vaření.

Nová doba přeje technologiím

Je to už rok, co se nám otočil život vzhůru nohama. Současná situace poznamenala všechna odvětví, ale mezi stoupající hvězdy patří bezesporu online technologie a řešení, která nám usnadňují každodenní práci a zvládání nový úkonů, jako je třeba domácí výuka dětí. Pojďme se podívat, co všechno nám legální originální softwary Microsoft 365 nabízí.

Kdo si hraje, nezlobí

Kdy jindy je příležitost najít si nové hobby a vyzkoušet nové věci, než právě teď? Někdo se pustil do domácího cvičení, jiný se učí péct nebo se vydal cestou samovzdělávání. Víte, že s tímhle vším vám může Microsoft pomoci?

Pokud jste se nadchli do přípravy domácího jídla a zkoušení nových receptů, neměla by vám uniknout praktická aplikace OneNote. Staré kuchařské knihy nechte odpočívat v knihovně a objevte chytřejší způsob. S OneNote si snadno připravíte nákupní seznam, prohlédnete si svoje oblíbené online recepty nebo kulinářská videa, a dokonce si můžete souběžně psát poznámky.

Jste fanoušci PC her a online zábavy? Využijte oblíbené aplikace Skype nebo Teams, abyste se svými herními parťáky komunikovali během hry, nebo si třeba rovnou nasdílejte obrazovku a vymyslete vítěznou strategii společně. Pomocí klávesové zkratky Win + G si navíc můžete celý záznam obrazovky nahrát.

Jestliže se rádi koukáte na svět skrz hledáček fotoaparátu nebo obzazovku smartphonu, zamilujete si aplikaci Fotky. Usnadní vám práci se snímky v počítači, kromě prohlížení umožňuje také úpravy fotek i videí, třeba na sociální sítě, vytvářet zábavné animace vkládat písmo a další úpravy. Klikněte na tlačítko Úpravy a vytváření a otevřete sobě nebo svým ratolestem svět plný kreativní zábavy. Abyste měli ke své tvorbě přístup odkudkoli, stáhněte si úložiště OneDrive, kde budou v bezpečí a přístup k nim budete mít odkudkoli.

Rozhodli jste se zapracovat na své kondici? Na internetu najdete nepřeberné množství videí a kurzů, ze který si jistě vyberete. Pokud ale preferujete svoje oblíbené lekce s trenérem, využijte Skype a dejte si online hodinu společně. Spousta osobních trenérů nabízí v dnešní době online streamy individuálních i skupinových lekcí.

Snadnější práce a data vždy v bezpečí

Čeká vás důležitá prezentace v práci? Potřebuje vaše dítko napsat referát do školy? Objevte nové funkce oblíbených aplikací a půjde to jako po másle. Klasický Word nabízí třeba funkci vkládání 3D modelů přímo do dokumentu, inteligentního asistenta Microsoft Editor pro lepší psaní až v 80 jazycích nebo umělou inteligenci s nepřeberným množstvím nových šablon. Prezentaci můžete klidně vytvořit pomocí hlasu a funkce prezentační kouč s možností nacvičení řeči zaručí sebevědomý projev.

Vyzkoušejte také funkci Osobní trezor a budete mít jistotu, že vaše data budou vždy v naprostém bezpečí. Klíčem je vyšší level zabezpečení díky dvoufázovému ověření identity, kdy ho můžete odemknout otiskem prstu, scanem obličeje, SMS kódem nebo jiným z možných bezpečných způsobů.

