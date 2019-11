Může exekutor zabavit peníze na dětském účtu?

Jste v exekuci a přemýšlíte, jak byste exekutora přechytračili? Různá diskuzní fóra se hemží tipy a radami, jak na to. Jedním z nich je i založení dětského účtu na vaše dítě a peníze si odkládat na něj. Funguje to ale?

Dluhy nejsou nic příjemného, a to nejen pro dlužníka, ale ani pro jeho rodinu. Důsledky exekuce se mohou projevit i na dětech. A obejít exekuci a schovávat peníze například na dětský účet vám moc nepomůže. Proč?

Jak funguje exekuce?

Exekuce je proces vymáhání peněz. Pokud si půjčíte peníze a nesplatíte je včas, může na vás být uvalena exekuce a exekutor po vás bude vymáhat dlužnou částku. Obvykle se provádí formou zabavení majetku nebo exekuce na plat dlužníka. Ta v praxi funguje velmi jednoduše: dlužníkovi se vypočte částka z jeho čisté mzdy, která se mu pravidelně strhává z výplaty.

Posílat výplatu na dětský účet vám nepomůže

Exekuce na plat se bude vztahovat na všechny vaše příjmy. A je jedno, na jaký účet si peníze necháte posílat – exekuci, resp. srážku ze mzdy, provede zaměstnavatel a vám tak na účet přijde již „čistá“ částka. Proto vám nepomůže ani to, pokud si necháte výplatu posílat na účet svého dítěte.

Pokud chcete zabezpečit dítě po finanční stránce, mějte na paměti, že peníze na dětském účtu jsou majetkem dítěte. A to i v případě, kdy na něj necháte posílat vaši výplatu. Pokud je účet vedený na jméno dítěte, nesmí na tyto peníze exekutor sáhnout.

Dětský účet již od školních let

Dětský účet můžete svým ratolestem založit už od věku 6 let. Výhoda spočívá v tom, že naučíte děti hospodařit s penězi. Finanční gramotnost je důležitá pro jejich budoucnost. Vždy by měly vědět, jak se vyhnout situaci, kdy by po nich někdo vymáhal peníze. Banka CREDITAS nově nabízí dětský účet Richee Junior s ročním úrokem 1,5 % a jednoduchou mobilní aplikací.

Nicméně dětský účet určitě nepředstavuje řešení pro rodiče dlužníky. Pokud je na vás uvalena exekuce, mělo by být ve vašem zájmu dluh co nejrychleji splatit. Jestli opravdu na splacení dluhu peníze nemáte, nabízí se vám možnost vyhlásit osobní bankrot. Ten umožňuje splatit jen část dluhu, tedy alespoň 60 % do 3 let nebo 30 % do 5 let.

Nezapomínejte, že dluhy se s vámi mohou nést i několik let a v nejhorších případech se jednou stanou součástí vašeho dědictví, ze kterého tak děti nemusí získat ani korunu. Myslete na jejich budoucnost a dluhům se, pokud možno, vyhýbejte. Dětský účet je tu především pro děti, svou situaci s exekucí jím nevyřešíte.