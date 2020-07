Mýty o nakupování nábytku online. Všechny vyvráceny

Máte na internetu vyhlédnutou pohovku, ale teď si nejste jistí jejím nákupem online? Vaše obavy nejspíš pramení z toho, že jste si na pohovce nemohli posedět tak, jako v kamenném obchodě. Přečtěte si následující článek a nechte všechny své obavy rozptýlit. Zjistíte, že nákup po internetu má spoustu nečekaných výhod jako možnost cenového srovnání zboží, větší výběr i pohodlí při nákupu z domova.

Mýtus č. 1: Nevidím je, takže jim nemůžu věřit

Přestože nákupy online jsou u lidí čím dál tím běžnější, u některých z nás stále ještě mohou vzbuzovat nejistotu. Co když mě prodejce napálí a já neuvidím zboží ani své peníze? Museli byste mít opravdové „štěstí”, abyste na takového prodejce narazili. Internet není nějaké temné místo, kde by panovalo bezvládí bez pravidel. Pro e-shopy platí zákony a pravidla stejně jako pro kamenné obchody.

Jednoduchý způsob, jak se vyhnout nepříjemnostem, je vybírat si známé a ověřené e-shopy. Podívejte se na internetu na recenze od zákazníků nebo se zeptejte přátel, kde nakupují. Vyhněte se stránkám, kde na vás od první návštěvy vyskakují okna s pochybnými reklamami. Dobré e-shopy mají na svém webu přehledně uvedené informace o obchodních podmínkách, platbě, dopravě a případné reklamaci. Taky si zkontrolujte kontakt, kam se můžete v případě potřeby obrátit.

A jestli nechcete platit dopředu, zvolte si platbu na dobírku, kdy zaplatíte až po převzetí zboží. Ale nemusíte se bát, i pro online platbu platí přísná bezpečnostní pravidla, díky kterým je naprosto bezpečná a jak zjistíte, i velmi pohodlná.

Mýtus č. 2: Nebudu spokojený, když si zboží nemohu osahat

Jedním z důvodů, proč lidé váhají nad nákupem online, je to, že si vyhlédnutou pohovku nemohou osahat a důkladně prohlédnout. Raději tak zajedou do kamenného obchodu, kde jsou pohovky vystavené. Jenomže, kolik znáte obchodů, které mají opravdu vystavené všechno své zboží?

Většinou si můžete prohlédnout jen omezený počet kusů a zbytek vybíráte z katalogu. Dostáváte se tak do podobné situace jako při výběru na internetu. Najednou se výběr nábytku online jeví jako ta komfortnější možnost, protože můžete vybírat z pohodlí domova 24/7 a ušetříte tak spoustu času objížděním různých prodejen.

Zdroj: BONAMI.CZ, a.s.

Mýtus č. 3: Přijde mi něco jiného, než jsem si představoval

Většina obav pramení z toho, že na internetu člověk získá o produktu mylnou představu, nebo že budou informace a fotky zkreslené. Dobrý e-shop dodává ke každému produktu dostatečný počet kvalitních fotek, abyste si ho mohli pořádně prohlédnout. Některé vám vyhlédnutý konferenční stolek představí i na tzv. moodových fotkách. Stolek je zakomponovaný do místnosti, ukázaný třeba i v několika různých designových stylech prostředí. Vy si tak dokážete mnohem lépe představit, jak zapadne do vaší domácnosti nebo s čím jí ještě sladit.

Online prodejci nábytku a dekorací jsou si vědomi toho, že výběr na internetu představuje pro zákazníka určité nepohodlí. O to víc dbají na kvalitní a informacemi nabité popisky.

Na e-shopu Bonami vám samozřejmě sdělí, že vaše vyhlédnutá pohovka je z masivního dřeva a polyuretanové pěny, ale hlavně zjistíte, jaké to má výhody i nevýhody. Stejně tak vás nenechají tápat v tom, co je to hodnota Martindale, a rovnou vám poradí, jakou zátěž pohovka vydrží a která je pro vaší domácnost nejvhodnější.

Mýtus č. 4: Nemůžu se prodavače na nic zeptat

Je pravda, že na e-shopu není žádný fyzicky přítomný prodavač, kterého se doptáte, kdy vám pohovka dorazí a jestli ji musíte montovat. Na druhou stranu, onen prodavač může být často jen málo informovaným brigádníkem, který beztak o sortimentu nemá velký přehled. E-shopy vám dávají k dispozici svou on-line podporu i telefonní infolinku. Ať už váš dotaz směřuje kamkoliv, všechno poctivě ověří u nákupčího nebo dodavatele.

E-shopy si také čím dál více dávají záležet na přínosných článcích a radách ohledně nábytku a dekorací. Ve svých produktech se dobře vyznají a často vám tak v online prostředí mohou poskytnout více rad a inspirace.

Zdroj: BONAMI.CZ, a.s.

Mýtus č. 5: Reklamace bude komplikovaná

Pro e-shopy platí jasná pravidla. Když si nákup do 14 dnů ode dne koupě rozmyslíte, můžete poslat zboží zpátky bez udání důvodu. Pokud produkt opravdu nesplní vaše očekávání, máte úplně stejné právo ho reklamovat jako v kamenných obchodech.

Spolehlivé e-shopy mají na svém webu jasně a srozumitelně stanovený postup, jak zboží vrátit. Většinou jim stačí zavolat nebo poslat e-mail. Vysvětlí vám, jak vyplnit reklamační formulář, jak produkt vrátit a také za vás uhradí náklady spojené s reklamací.

Možná si teď říkáte, že u sady skleniček je to snadné, co ale taková pohovka? E-shop Bonami za vás celý odvoz zařídí a to včetně zabalení vráceného zboží. Vy si navíc vyberete termín, který se vám pro odvoz hodí. Nakonec je to tedy mnohem pohodlnější, než kdybyste museli pohovku skládat do auta a pracně převážet do obchodu nebo skladu.

E-shopy s nábytkem a dekoracemi se snaží maximálně vynahradit chybějící možnost si nábytek osahat. Z pohodlí svého domova tak můžete pohovku objednat, nechat si ji dovést, vynést do bytu a smontovat. Když nebudete spokojeni, Bonami pro vás zařídí i odvoz a srozumitelně vás provede celou reklamací. Nově přestává být jen místem, kde si koupíte pohovku, ale i službou, která vám ji šetrně vyčistí.