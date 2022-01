Nájem nebo bydlení ve vlastním? To je oč tu běží!

Komerční sdělení

Nastal čas řešit první bydlení? Přemýšlíte, zda je lepší bydlet v pronájmu, nebo investovat do vlastního bydlení? Každé má svoje pro a proti, na následujících řádcích si na tohle rozhodování posvítíme trochu víc.

Nájem nebo hypotéka?

Otázka, kterou si klade stále víc mladých lidí. Odpověď na ni není jednoduchá. Bydlení v podnájmu šetří starosti, na druhou stranu nikdy nevíte, kdy se budete muset odstěhovat. Hypotéka vám stejně jako nájem ukrojí velkou část měsíčního rozpočtu, ale budete bydlet ve vlastním a můžete si tam dělat, co chcete.

Víte, že když se rozmýšlíte mezí nájmem a vlastním bydlením pořízeném díky hypotéce, je důležité zamyslet se i nad tím, co chcete a plánujete do budoucna?

Pronájem není pro každého

Češi jsou známí tím, že rádi investují do vlastního bydlení. Přesto obliba pronájmu roste, přináší totiž určitý druh svobody. Nevážete se ke konkrétnímu místu, časem se můžete rozhodnout, že se odstěhujete někam jinam. Opravy bytu nebo domu taky vlastně nemusíte řešit a do začátku nepotřebujete žádnou vysokou sumu. Stačí složit vratnou kauci a je to.

Jenže nájem platíte někomu jinému, v bytě nesmíte dělat žádné větší úpravy a taky se může stát, že vám majitel vypoví smlouvu a vy budete muset rychle hledat jiné bydlení. Problém může nastat i ve chvíli, kdy se skokově zvýší nájem, což není neobvyklé.

Hypotéka je závazek na delší dobu

Máte jasno v tom, kde chcete bydlet? Zakládáte rodinu a chcete mít nějakou jistotu? Víte, že se neplánujete v následujících letech stěhovat? Chcete se konečně usadit? Investujte do vlastního bydlení!

Sice to určitě bude znamenat pravidelné splácení hypotéky, splátka se ale od nájemného moc neliší a tyhle peníze investujete do vlastního. Až hypotéku splatíte, stanete se hrdým majitelem nemovitosti v hodnotě několika milionů korun. A tu pak klidně můžete prodat a získat peníze na jiné, ještě lepší bydlení.

Víte, že hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určené k bydlení a zapsané v katastru nemovitostí? Splácet ji sice budete několik let, na druhou stranu vám zajistí luxus vlastního bydlení.

Nemusíte se bát, že vás někdo vystěhuje.

Nemovitost můžete upravovat dle vlastních představ .

. Víte, kolik budete při zvolení delší fixace (například desetileté) každý měsíc v dalších letech pravidelně splácet.

Víte, že časem můžete hypotéku i refinancovat a ušetřit tak nemalé peníze? Není na tom nic složitého, stávající hypoteční úvěr splatíte novým hypotečním úvěrem, který většinou má výhodnější úrokovou sazbu nebo vám přinese jiné výhody. Ideální čas, kdy refinancování řešit, nastává s blížícím se koncem doby fixace.

Víte, že když se blíží doba růstu úrokových sazeb, lze refinancování předpřipravit až 3 roky dopředu?

V tu chvíli se totiž nemusíte obávat žádných pokut nebo penále za předčasné splacení. Stačí, když bance svůj záměr ideálně 60 dní před vypršením fixace úvěru oznámíte, aby byl čas refinancování připravit a vaše stávající banka stihla vyčíslit dluh, bez kterého nelze refinancování zrealizovat.