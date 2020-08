Nákupy s Deníkem umí ušetřit peníze

Nyní s námi můžete soutěžit o 3 kávovary Tassimo

Marcel Moržol

Začali jste v posledních měsících více nakupovat na internetu? Zjistili jste, že je to pohodlné a často levnější než v kamenných obchodech? Tak právě vám se může hodit nová nabídka Deníku. Umíme vaše nákupy ještě více zlevnit.

Navíc jsme si nyní na konci prázdnin pro všechny uživatele připravili soutěž o tři kávovary. Stačí se registrovat na ušetři.deník.cz a tam se zapojit do soutěže. Tři z vás, kteří v soutěžním období do 30. září zaznamenají alespoň jeden nákup přes slevový portál Deníku, mají šanci získat kávovar. Podrobnosti k soutěži najdete na stránkách ušetři.deník.cz.

Náš nový portál ušetři.deník.cz nabízí výhodnější nákupy na více než sedmi stovkách e-shopů. Základem této nabídky je takzvaný cashback. Tedy to, že z každého nákupu se vám vrací část zaplacených peněz. Může to přitom být i více než deset procent z ceny zboží. Vedle toho najdete na ušetři.deník.cz další akční slevy prodejců, které jsou exkluzivně nabízeny pouze zde.

Široké spektrum zapojených obchodníků

Tím, co především oceňují uživatelé ušetři.deník.cz, je široké spektrum zapojených obchodníků. „Nabídka Deníku není jediná, ale oslovila mne velkým počtem zúčastněných e-shopů. Šetřit tam mohu při nákupech parfémů i krmení pro svou kočku," popisuje svou zkušenost paní Ludmila z Vysočiny. I vy můžete vše pro domácí mazlíky nakoupit s cashbackem například na e-shopech zoohit.cz, superzoo.cz, HappyZoo.cz a dalších.

Deníku se podařilo oslovit špičkové prodejce ve svém oboru a díky tomu se využívání ušetři.deník.cz vyplatí opravdu každému. Najdete zde e-shopy s oblečením, elektronikou, sportovním vybavením, parfumérie či ty specializované na zdravou výživu. Nechybí ani lékárny nebo cestovní kanceláře.

Přesvědčte se na vlastní oči

O šířce nabídky se můžete přesvědčit na vlastní oči. Prohlédnout si nabídku ušetři.deník.cz lze, i když ještě nejste registrovaným uživatelem. Najdete zde úplný přehled všech zapojených e-shopů a každého i to kolik procent cashbacku nabízejí. Samozřejmě zde každý příchozí uvidí i naši nabídku všech nejužívanějších a nejoblíbenějších e-shopů. Také spokojenost jiných uživatelů vám může usnadnit nakupování.

Na ušetři.deník.cz lze také najít konkrétního prodejce podle názvu nebo naopak můžete vyhledávat podle zaměření e-shopů. Ty jsou zde řazeny do těchto kategorií: Cestování, Online nákupní galerie, Móda a doplňky, Kosmetika a parfémy, Zdraví a jídlo, Elektro, Domácnost, Sport, hobby a zábava a Služby a ostatní. Pokud rozkliknete každou z těchto nabídek, dostanete se do dalších podkategorií. Například pod Cestováním najdete hotely, letenky, cestovní pojištění a mnoho dalšího.

„Nabídka, nejen pro čtenáře Deníku, je skutečně široká od elektroniky, sportovního vybavení, módních doplňků, kosmetiky až po služby jako je pojištění, půjčovna aut nebo vyhledávače letenek či hotelů," říká Martin Nevyjel, zástupce ředitele redakcí Deníku.

Stačí se registrovat

Registrace na webu ušetři.deník.cz přináší i další výhodu v podobě nejnovějších informací o všech akcích a mimořádných slevách ve vašich oblíbených obchodech. Ty vám budeme pravidelně zasílat.

Co musím udělat proto, abych získal peníze nazpět? Stačí se registrovat na usetri.deník.cz. Jediné, co pro to potřebujete, je vaše e-mailová adresa. Žádné další citlivé údaje nejsou potřeba.