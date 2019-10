Nanotechnologie je revoluční technologií v pravém slova smyslu, jež nám usnadňuje život doslova na každém kroku.

Nanotechnologie je vědeckým podoborem pracujícím s atomy pohybujícím se na rozhraní hranici fyziky, chemie, molekulární biologie a robotiky. Pojem nano v řečtině znamená malost, spíše by se zde však hodilo označení miniaturnost, protože se pohybujeme ve velikostech jedné miliardtiny metru (velikost jednoho nanometru).

Bohaté možnosti využití napříč odvětvími

Tipli byste si, že na jeden nanometr se vtěsná až deset atomů? Jejich manipulací vznikají buď objekty z nich složené, nebo látky a materiály výjimečných vlastností. Ty pak nacházejí své uplatnění v široké škále nejenom průmyslových odvětví.

Symbol pokroku

Prostřednictví nantotechnologie se tak člověku naskytla jedinečná šance otevřít bránu do světů, která mu v minulosti zůstávala zavřená. Nanotechnologie sama o sobě tak je symbolem pokroku v pravém slova smyslu srovnatelnou s cestováním do vesmíru. Inspiraci pro tento obor vědci přitom našli v přírodě.

Nanotechnologie v přírodě

Ty největší vynálezy mají svůj původ v přírodě. Vezměte si tvar letadla. Co vám připomíná? Svým tvarem největšího predátora moří a oceánů, kterými proplouvá rychlostí až 50 kilometrů za hodinu. To je však jen jeden z příkladů. Vědeckou komunitu příroda jako taková fascinuje od počátku. Obdivují se její genialitě, tomu, jak v ní vše funguje jako hodinky.

Efekt lotosového květu

Slyšeli jste o efektu lotosového květu? Všímaví jedinci si zcela jistě při procházkách přírodou povšimli, že lotosový květ za všech okolností zůstává čistý. A to i přesto, že rostlina vyrůstá z bahna. A že jeho listy i za nejsilnějšího deště zůstávají suché. Napadlo vás, jak je to možné? Za jeho čistotou stojí tzv. samočistící efekt povrchu jeho listů. Ten je pokryt obrovským množstvím tenkých miniaturních hrbolků, jež ho ochraňují před vodou a špínou. Geniální!

Nanotechnologie v běžném životě

A chytré vědce napadalo se touto přírodní genialitou inspirovat a přenést ji i do běžného života. Nelíbilo by se vám nosit oděvy, které nikdy nepromoknou? Ušetřit si dřinu s čištěním oken? Mít v koupelně keramiku, na níž se neusazuje vodní kámen? Stěrače, které vodu z čelního skla odpudí tak rychle, že ani nezaregistrujete, že venku prší? To vše současná nanotechnologie dokáže. A mnohem víc.

Široké možnosti uplatnění

Nanoimpregnace dnes dává za vznik nepromokavým oděvům a stanům. Jednoduše je ošetříte k tomu určeným nanoprostředkem (Nanoimpregnace textilu a kůže) a budete v suchu. A k tomu čistí! Nanoimpregnací lze však ošetřit beton, kámen, dřevo, lak, kovi, nerezovou ocel, plast i omítku. Ale také sklo, keramiku, čalouněný nábytek, obuv i kůži.

I špíně je možno předcházet

Toužíte po čisté koupelně? Opět vsaďte na nanotechnologii, s níž dobu jejího úklidu zkrátíte o třetinu. Speciální Nano ochrana koupelny proti usazování špíny a vodního kamene nejenom všechny koupelnové povrchy očistí, ale k tomu je ošetří před usazováním špíny a vodního kamene. I špíně, jak je vidno, je možno předcházet!

Lídr v inovacích

Všechny zmíněné prostředky najdete v portfoliu lídra v inovacích chemické nanotechnologie, německé firmy Nanoconcept, jejíž produkty nacházejí své uplatnění na poli ochrany povrchu materiálů. Jejich základní složkou jsou nano částice, které se v kombinaci s dalšími složkami pevně spojí s ošetřovaným povrchem, a tím vytvoří požadovaný efekt. Jejich prostřednictvím ochráníte, a tím prodloužíte život spoustě věcí běžného života.

Pozor na falešné nano produkty!

Ovšem pozor, ne všechny produkty, jež mají nano ve svém názvu, disponují i výše zmíněnými kvalitami. Většinou se jedná o přípravky na bázi silikonu, olejů, akrylu nebo teflonu, které se jako nano částice chovají, ale nejsou jimi. Jejich odpuzující efekt je především časově omezený a je zapotřebí jej pravidelně obnovovat. Což u skutečné nano impregnace nehrozí. Čtěte proto dobře etikety, ať víte, co skutečně kupujete!