Nebankovní půjčka se dnes už neobejde bez dokladu o trvalém příjmu

Chcete si půjčit peníze? Pak tedy musíte doložit, že vám v budoucnu nebudou účty dělat problém.

Sjednání netrvá vůbec dlouho, spíše můžeme hovořit o několika málo minutách. Administrativa vás také nebude zatěžovat, dřív, než si všimnete, že ji řešíte, bude už vlastně za vámi. To jsou hned dvě velká pozitiva, půjčka nezabere čas a nebude také zbytečně zatěžovat vaše nervy. Už proto byste ale měli větší pozornost věnovat výběru poskytovatele a mít jasno o tom, že ten malý úvěr skutečně potřebujete. Půjčka, která je sjednaná bez rozmyslu, je jen krokem k finančním problémům, co mohou skončit i velmi nepříjemně.

Výpis z účtu nebo daňové přiznání je nutností

Dnešní nebankovní půjčka má svá jasná pravidla, bez toho, abyste prokázali, že na její splácení do budoucna opravdu máte, ji vlastně ani nemůžete získat. Situace je tedy jasná, pokud jste například zaměstnancem, budete muset doložit výpis z účtu, zpravidla za poslední čtvrtletí. Živnostníci pak musí předložit daňové přiznání za poslední uplynulý kalendářní rok. Žadatelé, kteří se řadí mezi penzisty, předloží aktuální důchodový výměr. Sečteno a podtrženo, poskytovatel půjčky musí mít jistotu, že vše bude v pořádku – a nakonec jej do podobné situace tlačí i současná legislativa. Plus je to určitě i pro samotného klienta, protože tento postup jej má chránit před dohodou, jíž by nezvládal do budoucna dostát (nebo jen s vypětím všech sil a řadou zbytečných problémů).

Bezúčelová půjčka je už naprostým standardem

Pokud se snad obáváte, že se někdo bude vyptávat, kvůli čemu chcete peníze – nebo dokonce chtít složenky a faktury, se kterými prokážete, že jste vypůjčené peníze užili ke konkrétnímu účelu, nic takového určitě nehrozí! Vlastně přesně naopak, dnes se poskytovatelé řídí jasným heslem. Čím méně otázek, tím lépe! Není proto třeba cokoliv vysvětlovat, dnešní trend je jednoznačný a nezdá se, že by se z něj snad mělo do budoucna nějak ustupovat. Až příliš osobní otázky do rozhovoru mezi klientem a poskytovatelem půjčky nepatří, a právě tato je jednou z nich…

Velmi důležitou roli hraje také diskrétní jednání

Nechcete, aby o vaší půjčce věděl opravdu každý nebo snad bylo možné bez obtíží zjistit, kolik jste si přesně půjčili a na jak dlouhou dobu? I tady můžete být naprosto klidní, protože dnes je trendem hlavně online půjčka, díky níž se všechno podstatné zařídí přes internet a na kamennou pobočku tedy chodit vůbec nemusíte. Tento postup bezesporu celou transakci ulehčuje, snad i proto byste se ale měli víc věnovat přemýšlení nad tím, jestli půjčka zbytečně nezatíží rodinný rozpočet a zda je její sjednání ve vašem nejlepším zájmu. Někdy své rozhodnutí přehodnotíte, jindy si zase vezmete půjčku o něco nižší, protože zjistíte, že zase tak vysokou částku nepotřebujete. Zkrátka, je lepší dvakrát měřit a potom jednou říznout, jak praví okřídlené úsloví.

Poskytovatele si dobře prověřte, na co se zaměřit?

Měli byste mít také naprosto jasno, s kým zrovna jednáte. Prověření společnosti, která vám poskytne půjčku, je velmi důležité. Na jaké body byste se měli zeptat? O čem mít jasno, ještě, než požádáte skrze kontaktní formulář o schválení žádosti o půjčku?

České sídlo. Pokud nesídlí poskytovatel půjčky u nás, ale v zahraničí, buďte o to víc obezřetní.

Reference dřívějších klientů. Nejspíš jich bude plný internet a doufejte, že budou pozitivní.

Webová prezentace. Vypadá úhledně, vyznáte se v ní dobře, dal si na ní práci kvalitní grafik?

Pokud si uspokojivě odpovíte na tyto tři otázky, můžete být o poznání klidnější. Pravděpodobně jednáte s někým, kdo své práci rozumí, má na trhu dlouhodobé plány a rozhodně nechystá nějakou nekalost. Každou půjčku si však dobře rozmyslete už z principu, protože dluhová past čeká hlavně na ty, kteří své možnosti příliš nezvažovali a jednali spíš trochu bezmyšlenkovitě.