Nebankovní půjčky – jaké jsou jejich výhody?

Potřebujete rychlou a spolehlivou půjčku, ale nechce se vám do banky? Sepsali jsme pro vás 4 zaručené výhody, proč je nebankovní půjčka vhodnou volbou.

1. Nečekáte na dlouhé schvalování půjčky

Nebankovní instituce si zakládají na rychlosti vyřízení. Většinou stačí, když potvrdíte svou plnoletost, pravidelný příjem a poskytnete číslo bankovního účtu. U nebankovní půjčky nemusíte dokládat seznam z registru dlužníků ani hledat ručitele. Některé instituce dokonce ani nevyžadují, abyste doložili svůj měsíční příjem. Proces ověřování a schvalování je tak výrazně rychlejší a většinou nečekáte déle než pár minut.

2. Veškerý proces probíhá online

S prvním bodem souvisí také kompletní online vyřízení. Nemusíte nikam chodit a zabývat se zdlouhavým papírováním na pobočce. Veškerý proces od podání žádosti až po získání peněz jednoduše obstaráte přes internet z domova. Plnoletost a vlastní účet doložíte přímo do online žádosti. Vše se tak výrazně urychlí a vy můžete mít zapůjčené finance na svém účtu téměř okamžitě.

Banky také nabízí možnost online žádosti, ale někdy je potřeba, abyste dodali podepsané dokumenty na některou z poboček. U větších úvěrů se tak může papírování a schvalování prodloužit.

3. Extra rychlost přes SMS půjčku

Pokud hledáte ještě rychlejší cestu, zaměřte se SMS půjčování. Toto vám žádná banka nezajistí, ale u nebankovních institucí je to jednou z běžně dostupných služeb.

Můžete si sjednat půjčku ihned. Stačí, když odešlete SMS ze svého čísla, díky čemuž přímo požádáte o půjčku a pak už jen čekáte na schválení. Nemusíte se bát vysokých poplatků za zaslání zprávy, cena SMS je stejná jako u vašeho operátora.

4. Rozmanitost v nastavení půjček

Nebankovní instituce nabízí flexibilitu. Sami si přes internet zvolíte, jakou částku chcete vypůjčit a za jak dlouho byste ji rádi splatili. U první půjčky máte mnohdy výhodu neúvěrového splácení – to znamená, že splatíte jen to, co si skutečně půjčíte.



Společnosti navíc nabízí i tzv. mikropůjčky. Pokud potřebujete vypůjčit jen malý obnos, snadno si můžete sjednat i půjčku v hodnotě stokorun. Banky také na úvěr poskytují menší sumy, ale jejich nejnižší hranice se i tak pohybuje kolem několika tisíc korun.