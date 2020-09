Nejčastější otázky k nebankovním půjčkám

Nebankovní půjčka může být řešením pro ty, které zastihl nečekaný výdaj, nebo z nějakého důvodu nemohou získat úvěr v bance. Proces schvalování je přitom mírnější, posouzení rychlé, a půjčku mohou získat i lidé se zápisem v registru. Neznamená to ovšem, že zaplatíte více, v některých případech se může nebankovní úvěr vyrovnat bankovnímu. Pokud o půjčce uvažujete, přistupujte k ní vždy zodpovědně a nežádejte, pokud ji nezvládnete splatit.

Má nebankovní půjčka nějaké výhody?

Ano, a není jich málo. Žádost je možné podat online a bez zbytečné byrokracie, zdlouhavého ověřování a dokládání. Nebankovní společnost si vše zjistí sama na základě informací, které vyplníte do formuláře. Bude-li vše v pořádku, proběhne bleskurychlé schválení žádosti a následný převod peněz.

Peníze tak můžete mít už do 15 minut na účtu a ihned s nimi disponovat. Vedle rychlosti a benevolentního procesu schválení se můžete těšit na skvělý zákaznický servis, jaký nabízí například společnost CoolCredit. Vaše žádosti vyřídí i během víkendu, díky účtům v několika bankách pak obdržíte peníze v průběhu soboty a neděle stejně rychle jako ve všední dny.

Kolik peněz mohu získat? A co doba splatnosti?

CoolCredit poskytuje rychlou mikropůjčku, která vám pomůže překonat nečekané výdaje, založí vás v případě opoždění výplaty, poslouží jako finanční rezerva. Žádat můžete od jednoho do dvaceti tisíc Kč se splatností 5 až 30 dnů. Noví klienti navíc získají první půjčku do 8 000 Kč s úrokem 0 % – jednoduše tak vrátí jenom to, co dostali. Je možné získat půjčku na splátky, případně vše vrátit najednou.

Mám zápis v registru, je to problém?

Pokud jste v minulosti nezvládli splácet jiné půjčky, nabrali skluz při hrazení složenek, nebo vás dostihla špatná minulost, neznamená to automatické zamítnutí. Každá žádost je posouzena individuálně a lze přehlédnout i zápis v registru, nejedná-li se o vážný prohřešek. Důležitá je vaše současná situace, stabilita příjmů, výše jiných závazků apod. A dveře máte otevřené i v případě, že už vás někteří přísnější poskytovatelé odmítli.

Na co smím peníze použít?

Je to jednoduché, na cokoliv chcete. Většina nebankovních úvěrů je bezúčelových a v případě CoolCredit tomu není jinak. Nikdo vám nebude říkat, jestli je smíte využít na nákup mobilního telefonu, jídla, zaplacení energií, nebo si takto vzít půjčku před výplatou. Ale i když můžete peníze použít na cokoliv, neutrácejte je za „nesmysly" a věci krátkodobého charakteru.

Musím nějak ručit nebo zastavit majetek?

U nebankovních půjček to obvykle vyžadováno není. Jediné případy, kdy je potřeba zastavit nemovitost, jsou nebankovní hypotéky v řádech milionů korun. Běžné spotřebitelské úvěry jaké poskytuje třeba CoolCredit se však pohybují v řádech tisíců až desítek tisíc Kč. Ručit nemovitostí, zastavovat majetek, ani přibrat spolužadatele proto není nutné.

Kolik za nebankovní půjčku zaplatím?

Výše poplatků se odvíjí od výše poskytované částky, doby splatnosti a dalších faktorů. Orientační cenu půjčky si můžete spočítat online na CoolCredit, aniž byste zadávali jakékoliv údaje. Přesné úroky i RPSN vám pak sdělí zákaznický servis, samozřejmě nezávazně. Nenechte se zaskočit vyššími procenty, i v případě mikropůjčky jsou poplatky počítány ročně (p.a.) a nemají proto ve dnech takovou sílu.