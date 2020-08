Nejspolehlivější Škodovky pro rok 2020

Britský magazín Auto Express každoročně zjišťuje ve velkém výzkumu mezi řidiči a majitelů vozů, který z modelů považují za ten nejspolehlivější. Výsledkem této ankety je žebříček nejkvalitnějších a uživatelsky nejlépe zkonstruovaných aut, který je skvělou inspirací pro ty, kdo si chtějí koupit nový vůz. My víme, že většina českého národa patří mezi patrioty a volí při výběru naši tradiční značku ŠKODA, a proto se v našem článku zaměříme na modely naší automobilky. Na předních příčkách se v anketě pro rok 2020 totiž objevilo hned několik škodovek. Které to jsou a čím si zasloužily své umístění mezi elitou?

ŠKODA Kodiaq

Na luxusním šestém místě se umístil jeden z novějších vozů české automobilky: ŠKODA Kodiaq. Na trhu už je čtvrtým rokem a za tuto dobu získal spoustu designových i bezpečnostních ocenění. Majitelé nejvíce oceňují povedený design s robustní konstrukcí, vysokou kvalitu, jízdní vlastnosti a velmi pohodlný prostorný interiér poskytující skvělý výhled pro řidiče. Bonusem je také nadstandardně velký zavazadlový prostor. Moderní řidič ocení také kvalitní konektivitu a multimediální systém, který zajistí jak bezpečné navedení k cíli, tak veškerou komunikaci a zábavu během jízdy. Jako mínusový bod je v anketě zmiňována vyšší spotřeba.

ŠKODA Superb

Na skvělém desátém místě se umístila třetí generace dlouhodobě uznávaného a oceňovaného modelu ŠKODA Superb. Současná generace Superbu se vyrábí od roku 2015, v minulém roce byl model úspěšně zmodernizován, a to jak designově, tak z hlediska funkčnosti (dočkal se například plug-in hybridní varianty). Řidiči na Superbu nejvíce oceňují spolehlivost prověřenou léty funkčnosti a nízké provozní náklady s rozumnou spotřebou. Když se kvalita poté zkombinuje s prostorným interiérem a luxusnějším vzezřením, výsledkem je ideální vůz na krátké i dlouhé cesty pro podnikatele. Stále častěji si jej ale volí také rodiny, které hledají dostatečný prostor, bezpečí bez kompromisu a praktické vychytávky.

ŠKODA Karoq

Jen o pár příček níže, a to na patnácté pozici, najdeme vůz ŠKODA Karoq, který spolu s Kodiaqem a Kamiqem patří mezi nejnovější modely automobilky ŠKODA. Karoq v roce 2018 získal titul Auto roku ČR a dosud se drží na příčkách nejoblíbenějších modelů. Oproti Kodiaqu se jedná o menší vůz, v jízdních schopnostech a praktických vychytávkách za ním rozhodně nezaostává. Tento kompaktní crossover je oblíbeným univerzálním vozem, který se díky svým rozměrům skvěle hodí do městského provozu, zároveň si díky robustnější konstrukci a kvalitnímu řízení poradí i v horším terénu. Právě variabilita patří mezi nejvíce oceňované body, spolu s širokou škálou bezpečnostních asistentů, kteří vám na cestách pomůžou bezpečně dojet do cíle.

