Nemít peníze je velice závažný nedostatek.

Ten, kdo je nemá, si totiž logicky nemůže od nikoho nic koupit, a tudíž leccos postrádá. A strádá.

Kde si půjčit?

Aby si člověk mohl pořídit zboží a služby, jež jsou k běžnému životu nezbytně zapotřebí, neobejde se bez alespoň přiměřeného množství finančních prostředků. Bez peněz se nedá za nic zaplatit a kdo se tudíž ocitne ve finanční nouzi, nemůže počítat s tím, že by mu ostatní vycházeli vstříc, že by pro něho někdo něco udělal nebo mu něco poskytl. Snad jedině s výjimkou milodarů, které ale nemají se životem na úrovni moc společného, které mohou leda tak pomoci s holým přežíváním.

Chce to zkrátka mít dost peněz. A když se těchto člověku z nějakého důvodu nedostává, musí si je tento buď urychleně vydělat, nebo alespoň půjčit.

Půjčka pak může být často tím jediným možným řešením. A to proto, že ji člověk vesměs získá daleko rychleji, než by si zvládl na to, co má být zaplaceno, vydělat. Půjčkou tak lze uhradit to, co nepočká, dá se za ni nakoupit, dají se z ní zaplatit účty, někdy lze takové peníze rovněž investovat do skomírajícího podnikání, vyplatit jimi exekuce, refinancovat nevýhodné úvěry…

Ovšem aby člověk půjčku získal, musí v první řadě splnit vše, co po něm finanční instituce, na kterou se obrátí, žádá. A to bývá často nad lidské síly. Zejména pokud žádá někdo, kdo je skutečně v nesnázích. A pokud někdo nedokáže obstát v bankách, měla by být jeho volbou nebankovní americká hypotéka. A to z toho prostého důvodu, že u ní uspěje skoro každý, včetně těch, kdo jsou pro banky zcela nezajímaví.

Jak i samy názvy některých z nebankovních půjček naznačují, dá se tu žadatelům leccos odpustit, nad lecčím se dá přimhouřit oko. I když se i u produktů jako hypotéky bez registru nebo hypotéka bez dokládání příjmů nezbytně zjišťuje, zda není žadatel beznadějně předlužený, i když se i zde požaduje doložení aspoň nějakých příjmů postačujících ke splácení, i když se i zde žádá záruka splácení, u tohoto typu půjček v podobě zástavy nemovitosti, lze tu uspět i v případech, kdy je na tom žadatel vážně zle.

A jsou to právě tyto nebankovní půjčky, díky nimž neskončí až na úplném dně ani ti, jimž by nikdo jiný nepůjčil, jež by všichni nechali na holičkách.