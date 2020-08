Není nad to, když je člověk finančně zajištěný, tedy když má dostatek peněz.

Jenže to bohužel není v naší současné společnosti vesměs pravidlem.

Když chybí peníze

Nemít peníze je něco, co snad každý z nás jenom těžce nese. A to naprosto logicky. Kamkoliv se přece podíváme, je něco, za co se musí platit, po čemkoliv zatoužíme, za to musíme vesměs vynaložit odpovídající částku. A když peníze nemáme, je logické, že si na to všechno musíme nechat zajít chuť.

Mít peníze je tedy důležité. Bez nich tu skoro nic nefunguje, bez nich se neobejde nikdo z nás, ať už je mladý nebo starý, muž či žena, ať už žije tady nebo onde… Peníze prostě potřebujeme všichni bez výjimky. A pokud nám tyto scházejí, musíme se postarat o to, abychom je zase co nejdříve v dostatečně hojném množství získali.

Ovšem ono se to daleko snáze řekne, než udělá. Chtít si přijít k penězům ještě vůbec neznamená, že je člověk také získá. Protože vydělat si je v dostatečném množství znamená nalézt dost dobře placené místo, a něco takového se tu nenabízí kdykoliv a komukoliv. Většina z nás má naopak profesi, kde se nejednou dá vydělat leda na život z ruky do úst, a nejeden z nás ani takové uplatnění nesežene. A když je pak někdy nějaký problém, hravě se stane, že člověk s tím, co má, nevyjde.

A pak může pomoci snad už jedině nějaká půjčka. Jež je sice pouze dočasným řešením, protože peníze, které tu člověk dostane k dispozici, musí být podle smluvních podmínek zase vráceny poskytovateli, ale jež je přesto užitečným způsobem, jak vyřešit stávající problémy a nezbavit se tak dost možná optimistických vyhlídek do budoucna.

A tak si lidé půjčky berou, když je potřebují. Někteří ze žadatelů se obracejí na kdejakou finanční instituci, kde je jim vyhověno. A někteří, ti zpravidla nejproblematičtější, jimž jen tak někdo z poskytovatelů půjček není ochoten své prostředky svěřit, žádají u nebankovní společnosti, kde se jim nabízejí lehce dostupné nebankovní americké hypotéky. Protože u těch se není třeba bát odmítnutí. Tady se dá do zástavy nemovitost, prokáže se schopnost splácet a pak už má člověk rychle a za výhodných podmínek tolik peněz, kolik potřebuje. I když je v natolik špatné situaci, že by mu nic jiného než americká nebankovní hypotéka nevyšlo.