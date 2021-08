Neškodný seriál pro děti

Komerční sdělení

Foto: zuriel.cz

Pokud jste měli to štěstí a nikdy jste neviděli ani epizodu z Tlapkové patroly (PAW Patrol), nebudete vědět, o čem se tu píše. Ale my, rodiče předškolních dětí, víme. Kanadská filmová společnost našla recept, jak nadchnout předškoláky.

Paw Patrol je kanadská animovaná televizní show pro předškoláky o týmu psů chránících přímořské město Adventure Bay. V líbezném a mírumilovném světě televizních pořadů pro předškoláky (kde vládne prasátko Peppa a Bing), se s Tlapkovou patrolou vytvořil nový žánr:dobrodružný akční seriál…se štěňaty. Tento seriál je hitem ve 160 zemích, a hračky Tlapková patrola se staly jedním z nejprodávanějších artiklů na světě. Jak jsme již napsali: Seriál, při kterém děti přestávají dýchat, oči mají přilepené na obrazovce a absolutně nevnímají svět okolo, nás rodiče nutí k tomu, zamyslet se a zanalyzovat děj.

Každá epizoda začíná tím, že zoufalý dospělák ze široké škály povolání a věku má v městečku Adventure Bay trable. Nešťastný dospělák zavolá zhruba desetiletého chlapce Rydera na jeho všudypřítomný mobil a Ryder vybere podle druhu potíže k záchraně psa, který je vhodný na základě pracovních dovedností svého plemena. Během čtyřminutové pasáže Ryder navrhne záchranný plán, podle kterého štěňata zachraňují toho, kdo je v nouzi. A nyní si představíme štěněčí hrdiny: dalmatin Marshall je hasič a zdravotník, buldok Rubble stavebník, německý ovčák Chase je nejinak než policistou. Dále hrdý kříženec Rocky má povolání opraváře a třídiče odpadu, retrívr Zuma pracuje jako vodní záchranář a nakonec neohrožená cockapoo Skye je letkyní a její letadlo je samozřejmě růžové.

A nyní pozor – všichni bydlí v domcích, které se mohou při záchranářské akci proměnit v přizpůsobená vozidla!

Předškolní věk dětí je doba, kdy děti začínají poprvé logicky přemýšlet a poprvé touží být schopnější než jsou. Dává smysl, že psi mohou mluvit, ale kočky a kuřata ne? Nebo že psi mohou ovládat složité stroje, na které jsou potřeba prsty…? Zvykli jsme si na to, že psí hrdinové nosí trička, ale ne kalhoty. V animovaných „pohádkách“ pro děti tomu tak je, že některé (většina) věcí nedávají smysl. V městečku Adventure Bay není ani jediná policejní a hasičská stanice, nemocnice, nebo stavební a letecké společnosti. Proč vlastně, když se o vše postará Ryder a jeho šest psíků…? A kde má Ryder rodiče? Jak může žít v luxusní kontrolní věži, která je vybavena několika plochými TV, výtahem a božskou skluzavkou? Proč všichni zobrazovaní dospělí v epizodách jsou špatní, zkrátka v Adventure Bay nežije ani jeden kompetentní dospělý? A další a další…

Řeknete si nevinný dětský seriál, který doslova vyvolává u dětí trans. Jenže na konci žádné epizody nevyčnívá ani lehounce neprosvítá žádné morální poučení. Vždyť tří až šestileté děti ještě potřebují vzdělávat a usměrňovat své konání…

Jenže neberme to tak vážně. I předškolní dítě chodící celý týden do školky, tam dostává od paní učitelek nálož toho, co musí umět, jak se má chovat, co je dobré a co špatné. I my dospělí máme chuť se po náročném dni v práci jen tak svalit na gauč, dívat se na bezduchou šou v televizi a popíjet u toho víno, nebo ne?