Nová i použitá manipulační technika se dá koupit v e-shopu STILL

Německý výrobce STILL, který se zaměřuje na manipulační techniku, letos slaví 100. výročí. Firma začínala jako opravna elektromotorů, postupem času si vybrala úzkou specializaci na trh manipulační techniky a letos, o sto let později, v ČR dokonce spustila e-shop.

Společnost STILL je na našem trhu velmi dobře známá. Už dlouhá léta zde prodává nové i ojeté vozíky a zároveň zajišťuje i servis a služby spojené s provozem manipulační techniky. Teď nově má STILL e-shop, přes nějž je možné objednat si veškeré zboží i služby. Společnost tím reaguje na současný trend digitalizace. V reakci na koronavirus se do online prostředí přesunula velká část obchodů, a kdo nemá svůj e-shop, jako by ani nebyl.

V e-shopu STILL si snadno vyberete nejlepší vozík pro vás

V e-shopu lze zakoupit jak nové, tak ojeté vozíky. Mezi těmi novými najdete ruční paletové, nízkozdvižné paletové a vysokozdvižné vozíky. Lze je filtrovat podle nosnosti, výšky zdvihu a samozřejmě ceny, takže snadno najdete, co hledáte. Pokud se nebudete moct rozhodnout, k dispozici je i možnost porovnat mezi sebou více typů vozíků. U každého z nich je také uvedená doba dodání, která bývá u produktů skladem nejčastěji 10 či 15 dnů. STILL zboží po České republice rozváží vlastním autem a zcela zdarma.

Začínajícím firmám a těm, kdo nemají peněz nazbyt, je určena použitá manipulační technika. Všechny vozíky jsou ve velmi dobrém stavu, veškeré údaje (i rok výroby) jsou uvedeny. I tyto vozíky lze mezi sebou porovnávat a u každého najdete také příklad leasingu. Použité vozíky je možné koupit i na leasing.

Nechybí možnost pronájmu a nákupu náhradních dílů

V e-shopu najdete rovněž vozíky a další manipulační techniku (např. teleskopické manipulátory či pracovní plošiny) k pronájmu. Jestliže potřebujete tyto stroje na víkend nebo měsíc, nevyplatí se vám kupovat je. Stačí si vybrat konkrétní typ, odeslat poptávku a pracovníci firmy STILL se vám ozvou pro doplnění podrobností.

E-shop prodává i náhradní díly pro manipulační techniku. Skladem jsou například nosné vidlice či komfortní sedačky. Na dotaz je možné objednat další originální náhradní díly přímo od výrobce. Kdo si na výměnu netroufne sám, ten může požádat odborníky z firmy STILL. Společnost totiž manipulační techniku nejen prodává, ale rovněž se o ni stará. S tím souvisí také další služby dostupné na webu.

Objednejte si mytí manipulační techniky a desulfataci baterií

Když se o manipulační techniku postarají odborníci, je to vždy lepší. Odborná péče sice něco stojí, nicméně v konečném důsledku se vyplatí, protože dobře udržované stroje vyžadují menší počet servisních zásahů a oprav.

Základem je pečlivé čištění, STILL nabízí mytí manipulační techniky s vlastní pojízdnou mycí linkou, která je zcela soběstačná. Přijede do firmy, postaví se na nějaké místo a nic více nepotřebuje, žádnou elektřinu ani vodu. Dokonce dokáže i samostatně nakládat s odpadem, nemusíte si tedy dělat hlavu s tím, kam odvedete vodu znečištěnou čisticími prostředky. Tato pojízdná myčka zvládne umýt až 25 vozíků za den.

Další oblíbenou službou firmy STILL je desulfatace baterií. Dnes se sice v nových vozících používají baterie Li-Ion, jenže v těch starších jsou olověné akumulátory, které mají jeden problém. Na jejich elektrodách se časem hromadí krystalky síranu olovnatého, jež významně snižují kapacitu baterie. Odborným postupem se však dají odstranit a baterii se navrátí původní kapacita. U novějších kusů je možné navrácení až původních 100 % kapacity.

Kromě těchto služeb je možné přes nový e-shop STILL objednat i technickou kontrolu, servisní poradenství a údržbu manipulační techniky. Veškeré služby společnosti nyní najdete přehledně na jednom místě – nový e-shop je určitě krok správným směrem.