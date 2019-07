O nejlákavější ceně plynu nerozhoduje jen cena za kubík. Kdo nabízí nejlevnější

Máte pocit, že letošní zimní sezóna vám pořádně zacloumala s domácím rozpočtem? Platili jste za plyn více než v loňském roce? Pak vezměte do ruky vyúčtování, kalkulačku a začněte počítat, možná platíte nejdražší energie v tuzemsku a je na čase poohlédnout se po lákavější nabídce. Kdo aktuálně nabízí nejlepší ceny plynu?

Víte, za co platíte? Před změnou dodavatele si projděte fakturu za plyn

Ve faktuře za plyn, aby se čert vyznal. Pro mnohé je vyúčtování španělskou vesnicí, ještě než se tak rozhodnete přejít k levnějšímu dodavateli, je vhodné vědět, z čeho se vaše výsledná cena plynu vůbec skládá.

- Platba dodavateli plynu

- Platba distributorovi plynu a státu

- Daň z přidané hodnoty

Ve výsledné ceně tak je započítána cena za spotřebované kWh a stálý měsíční poplatek za dodávku plynu, dále daň a platba za dopravu plynu systémem plynovodů, která je regulována Energetickým regulačním úřadem. To jakému distributorovi budete platit, není ve vašich rukách, o tom rozhoduje místo vašeho bydliště. Tuto platbu tak neovlivníte. Nejvýhodnější dodavatel plynu se tak může nejen v Praze a na Vysočině lišit, stejně tak jiná jednička na trhu může být třeba ve Zlínském kraji.

Kolik stojí kubík plynu?

Cena za kubík plynu se aktuálně pohybuje zhruba od 5,30 Kč do 10,50 Kč za kubík. Pokud plynem nejen vaříte, ale i topíte a ohříváte si vodu, pak může být pro vás rozdíl v nákladech skutečně markantní.

Nejlevněji nabízí plyn alternativní dodavatelé plynu typu České teplo, Eneka nebo LAMA energy, k šesti korunám za kubík se ale hravě přibližuje také plyn od MND, od E.Onu nebo od Bohemia Energy. Avšak pozor, nerozhodujte se pouze na základě ceny za kubík, tu totiž navyšuje cena za odběr, která je sice někde skutečně minimální v řádech desetikorun, jinde ale převyšuje 100 Kč a dokonce se blíží až ke 200 Kč. Takový rozdíl v měsíčním poplatku může rázem zvýšit cenu za plyn na více jak 15 Kč za 1 m3.

Kdo nabízí nejlákavější ceny plynu?

Z těch tradičních dodavatelů je tak pro rok 2019 nejlevnější MND, a to s celkovou cenou 12,20 Kč za kubík, druhou příčku by pak obsadil plyn od E.ONu a od Pražské plynárenské s cenou 12,50 Kč za kubík, bronzová medaile by patřila Bohemia Energy, a to za cenu 12,73 Kč, a bramborovou by si odnesla společnost ČEZ díky ceně 12,80 Kč.

Na druhou stranu jen nejnižší cena nestačí, k lákavosti nabídky je zapotřebí zohlednit také zákaznický přístup, bonusy nabízené dodavatelem, vaši spotřebu a především distribuční sazby dle kraje. I proto je dobré při výběru vhodného dodavatele plynu využít online srovnávače a na základě vašich potřeb si vybrat tu nejlepší nabídku.