Ochraňte své úspory nákupem zlata

Komerční sdělení

Foto: Depositphotos.com

Inflace již nyní z našich úspor ukrajuje nemalé částky. A bude hůř. Rostoucí ceny energií, hrozící nedostatek plynu, pokud bude tuhá zima, to vše povede s největší pravděpodobností k roztočení inflační spirály. Naše peníze ležící ladem na bankovních účtech před ní nejsou v bezpečí. Cestu, jak je ochránit, nabízí investiční zlato.

Zlato má jako investice celou řadu nesporných výhod. Je to třeba jediná investiční komodita zvýhodněná možností jejího pořízení bez DPH. I proto klesá zájem o investiční stříbro. Pouze u zlata totiž už při jeho nákupu ušetříte 21 %. To rozhodně není zanedbatelná částka a ze zlata činí neodolatelné lákadlo. Stejně jako jeho dlouhodobě skvělá pověst coby prostředku na udržení hodnoty majetku. Z jeho fyzického vlastnictví vám sice nebude plynout pravidelný příjem, ale nejdete do žádného extrémního rizika, ani nepřicházíte o majetek pouhou pasivitou.

Když zlato, tak investiční

„Nákup zlatých slitků je atraktivní především pro klienty, kteří chtějí své peníze držet ve svých rukou a nemají důvěru v různé spořicí programy do zlata. Lidé nakupují ve větší míře i malé slitky váhy 1-5 gramů, které jsou dostupné pro každého,“ říká Pavel Trtík, zakladatel nejznámějšího českého e-shopu s investičním zlatem. Spořicí programy do zlata, které Trtík zmiňuje, stejně tak jako další „papírové zlato“ v podobě akcií a jiných finančních produktů postavených na obchodování a spekulování se zlatem, nenabízí stejnou jistotu, jako fyzicky vlastněné zlato. Do portfolia, které nám zajistí jistotu i v nejistých časech, patří skutečně fyzicky vlastněné investiční zlato v podobě investičních zlatých slitků (zlatých cihel a zlatých slitků). Nejde tedy ani o spoření do zlata, ale ani o jiné zlato – surové, či třeba o šperky. Výjimku mohou tvořit některé numismatické produkty.

Obecně se numismatické mince jako investice laikům příliš nedoporučují. Smysl mají pro ty, kdo tyto předměty sbírají. Hodnota numismatických mincí se totiž odvíjí od více faktorů – od historické, umělecké i sběratelské hodnoty. Přesto však existují výjimky. Typický a velice oblíbený je zlatý svatováclavský dukát. Vychází pouze v limitovaných edicích a je tak o něj zájem i mezi sběrateli. Tento dukát začal ve stejné velikosti a ryzosti razit již římský císař a český král Karel IV. Dnes je zajímavým i pro milovníky historie a pro každého českého patriota.

Zlatá cihla není snobárna pro bohaté

Pohled na investiční zlato se mění. Dříve představovalo skutečně spíše snobskou, i když rozhodně chytrou formu investice. Dnes, kdy už je vzhledem k obrovskému nárůstu ceny stavebního materiálu a stavebních prací pozdě i na nákup nemovitostí, je vše jinak. „Dříve bylo běžné, že se ve velkém prodávaly zlaté slitky o hmotnosti jednoho kilogramu, ale movitá část společnosti zabezpečila své finance nákupem zlata již před lety. Nyní z tohoto prozíravého kroku těží. Dnes investují do zlata ti, kteří zaspali a až nyní si uvědomují, že čím více peněz se dostává do oběhu, tím rychleji jejich úspory ztrácí na hodnotě,“ konstatuje Trtík, jehož firma Zlaté mince vlastní kromě e-shopu taktéž kamenné prodejny v pražském Obecním domě, ve Vsetíně a v Bratislavě.

Už během prvních koronavirových omezení učil Trtík a jeho e-shop Zlate-mince.cz nakupovat Čechy investiční zlato online. Je to bezpečné, zlato dojde pojištěnou zásilkou, a v době uzavřených obchodů to byl často jediný způsob, jak rozumně investovat. Kdo nakoupil, zajistil si své finance pře ztrátou hodnoty kvůli inflaci. Zlatu odborníci předpovídají další raketový nárůst. To je pak spolu s inflací důvodem aktuálně tak obrovského zájmu o nákup investičního zlata.