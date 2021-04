Pandemie mění způsob cestování: Více si ho užijeme

Komerční sdělení

Koukáte doma z nedostatku cestování výhradně na cestovatelské a přírodovědné dokumenty? Vycestovat ze země se do určité míry dá, na sociálních sítích můžeme například vidět karavanisty v Chorvatsku, ale je to přeci jen náročnější a pandemická situace a opatření se neustále mění u nás i v okolních zemích. A i když už členské státy jednají o tzv. Covid pasu, který by nám už v létě umožnil cestovat, současná situace se už zdá řadě lidem beznadějná.

Zajímavé ale je, že pandemie bude mít zřejmě na cestování velký vliv, a to pozitivní. Způsob cestování se totiž podstatně změní – lidé přehodnotí své cestovatelské návyky, nad dovolenou budou více přemýšlet. Budou více cestovat samostatně – bez cestovek, dají sbohem masovým leteckým zájezdům a začnou si užívat dovolenou v blízkosti vlastního domu.

Vydáme se na cesty autem

Z letadel lidé přesedají opět do aut a vydají se na dovolenou jenom někam kousek za hranice. Důležitá totiž bude bezpečnost a přecpané letadlo se zatím většině nezdá vhodnou volbou. Létat se ale bude, ale ne tak masově jako předtím. Lidé budou cestovat především do vzdálenějších koutů světa a pokud možno mimo velké turistické resorty.

Auto se stane naším věrným parťákem. Pokud je to i váš případ a chcete se vydat vstříc novým dobrodružstvím, autíčko si na cesty pořádně vybavte. Pořiďte si kvalitní navigaci do mobilu, spolehlivý držák na mobil do auta, dětem zajistěte pohodlné sezení, případně nějaký dětský zábavní systém na pouštění pohádek či her pro případ nejvyšší nouze.

Sbohem přeplněné hotely

Poté, co byli lidé měsíce zavření doma, touží po otevřeném prostoru, a proto je ani návrat do zaplněných mega hotelů v Turecku či Egyptě moc neláká. Už teď je to možné pozorovat na vzrůstajícím zájmu o obytná auta a karavany, respektive o kempování jako takové. Pokud jste se i vy rozhodli tento rok vyrazit na dovolenou s domečkem na kolečkách, určitě si ho vyberte a pronajměně dostatečně dopředu (zájem o ně je enormní), naplánujte si cestu, zarezervujte si kempy, případně se dopodrobna informujte o možnosti kempování na divoko ve vámi vybrané destinaci. Každá země má jiné zákony a někde se kempovat mimo kempu vůbec nedá.

Pokud se kempovat nechystáte, určitě alespoň využijte nabídku pronájmu chatek či apartmánů. Díky portálům, jako je Booking.com či Airbnb.com, si můžete pronajmout bydlení ve vámi zvolené cenové hladině v oblasti, která vás zaujme. Často se tak dají najít mnohem lepší ubytování, než byste měli v hotelu

Lidé budou využívat poradce na cestování

Kvůli jazykové bariéře či nedostatku času si ne každý bude schopen tyto služby zajistit sám. Předpokládá se, že vedle klasických cestovek budou lidé mnohem více využívat i různé cestovatelský poradce. Dříve byly tyto služby určené především pro movitější klienty, po pandemii se zřejmě stanou standardem. Individuální cestu poradci naplánují, připraví itinerář a všechny potřebné informace. Poradí také, kam by se se svými preferencemi měli jeho klienti vydat.

Dovolená bude intenzivnější

Cestování, to není jenom ležení na pláži nebo stíhání jedné památky za druhou. Je to o tom, že si navštívenou oblast prožijeme všemi smysly. Lidé si budou mnohem více užívat i obyčejné věci, jako je místní jídlo, pití, místní zvyky, kultura, více se spojíme s místními lidmi. Začneme vnímat úplné drobnosti, které nás ještě více spojí s navštíveným místem.

Cestování bez spěchu

Díky tomu všemu nebudeme nikam spěchat. Dovolené budou klidnější a my si ji více užijeme a dokonce si doopravdy odpočineme. Předpokládá se také, že se začne cestovat na delší dobu. Týdenní zájezdy vezmou za své. Řada lidí si během pandemie vyzkoušela, že je možné měsíce pracovat na dálku. I samotní zaměstnavatelé změní své požadavky a budou shovívavější k home-office i po skončení pandemie. Lidé spojí práci i dovolenou a odjedou pryč, třeba na měsíc.

