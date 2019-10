Pilotem na zkoušku nad Alpami nebo do Chorvatska

Jezdit vlakem nebo autobusem je dnes docela běžné. Ani lety dopravními letadly nejsou považovány za něco neobvyklého. Kdo ale může říct, že letadlo sám pilotoval ? Popravdě, takových lidí také přibývá. O pilotování na zkoušku je totiž velký zájem.

Nahrává tomu i snadná dostupnost. Například společnost Pilotem na zkoušku létá z více než desítky letišť po celé republice. Někteří zájemci jsou rádi, že nemusí daleko cestovat, jiní si naopak dojedou, aby si užili let nad nějakým pěkným místem. Každopádně, pohled z výšky je překrásný, ať už se díváte na jakoukoliv oblast naší republiky. A ještě s tím pocitem, že máte celé letadlo i s jeho posádkou ve svých rukou.

Nebojte, létat není složité

Pilotovat letadlo zvládne každý. Nedá se říct, zda pro to máte dobré předpoklady, dokud si řízení letadla sami nevyzkoušíte. Činnost je úplně jiná než například řízení auta. Ovšem, podobně jako u auta, je mnohem těžší než řízení sledování okolí a všech přístrojů.

Než zájemci nasednou do letadla či vrtulníku, čeká je úvodní školení. Na něm se dozví teoretické základy řízení letadla, k čemu slouží jednotlivé palubní přístroje, podle čeho se ve vzduchu orientuje, jak si počínat v nouzových situacích a co vlastně člověka na místě druhého pilota může potkat. Pak už nezbývá než si zatáčení, změnu výšky a rychlosti i leteckou navigaci podle mapy vyzkoušet na vlastní pěst.

Vydejte se i za hranice ČR

Chtěli byste poznat Alpy tak, jak jste je ještě neviděli? V tom případě má přesně pro vás společnost Letecké zážitky nachystaný let do Salzburgu. Přelétá se nad nejvyšší rakouskou horou, Grossgnocker, a cílem cesty je Hangár 7 s výstavou letadel a stíhaček na salzburském letišti.

Podobně lákavý je výlet malým letadlem do Chorvatska. Sbalíte si plavky, ručník, nasednete a během letu se s ostatními piloty vystřídáte v řízení. V Chorvatsku se vykoupete a vydáte se zase na cestu domů.

Dalším velkým lákadlem je jednodenní let do Karlových Varů s přeletem nad hrady Karlštejn a Loket. Protože i v Česku máme opravdové skvosty, které je radost vidět z ptačího pohledu.

Kdo má nejčastěji zájem o pilotování na zkoušku?

Časté zákazníky tvoří muži, mnozí z nich dostanou let jako dárek od své partnerky, která jim tím splní dětský sen. Výjimkou ovšem nejsou ani odvážné dámy. A velmi často na letiště míří celé skupiny. Vyhlídkové lety jsou skvělou volbou pro firemní akce, ať už se zaměstnanci, nebo s obchodními partnery. Muži si v rámci programu pro firmu vyzkouší řídit letadlo či vrtulník, dopravní letadlo na simulátoru, přistát na Ruzyni apod. Ženy ocení zase vyhlídkový let na Pálavu, Beskydy či Karlštejn. Fantazii se meze nekladou, firma si může nechat naplánovat celodenní program teambuildingu na míru, a to včetně občerstvení.