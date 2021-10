Po vratných taškách přichází Rohlik.cz s další inovací

Komerční sdělení

Foto: VELKÁ PECKA s.r.o.

Výrazně zrychluje svou službu a zákazníkům rozdá půl milionu korun

1. 10. 2021 / Největší český online supermarket Rohlik.cz už 7 let mění způsob, jakým lidé v Česku nakupují. Na oslavu si pro své zákazníky připravil hned několik dárků. První z nich představil minulý týden – nákupy začal jako první český retailer vozit ve vratných taškách pro opakované použití. Ekologičtější variantu tašek už na Rohlíku využilo prvních 10 000 zákazníků. S novým vedením od prvního října navíc společnost zkracuje v Praze a Brně dobu doručení na 90 minut a rozdá zákazníkům půl milionu korun. Nákupy tak Rohlík ve dvou největších českých městech nyní zaváží nejrychleji ze všech prodejců potravin na trhu. Rohlik.cz tak po sedmi letech od svého založení směle pokračuje ve své misi měnit způsob, jakým nakupujeme.

„Opakovaně použitelné tašky jsou pro nás dalším spojením nejlepší služby s naší vizí postupovat v retailu maximálně udržitelně. Zájem o zálohované tašky předčil naše očekávání, do dnešního dne si nákup ve vratných taškách objednalo 10 000 zákazníků,” popisuje CEO Rohlik.cz Olin Novák. Vratná taška od Rohlíku má až o 80 % nižší dopad na životní prostředí, než je tomu u papírové tašky. Produkuje také o 62 % nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s tou jednorázovou. Používáním vratných tašek místo papírových může zákazník Rohlíku ušetřit 300 tašek za rok. Na výrobu se používá odolný materiál a vydrží minimálně 25 použití.

A protože Rohlík nikdy nespí, hned týden po uvedení vratných tašek přišla firma s další inovací – dovoz potravin zkracuje o celou půlhodinu. „Od prvního října se stáváme jediným retailerem v Česku, který dokáže dopravit nákup k zákazníkům už do 90 minut od objednání,” popisuje novinku CEO Rohlik.cz Olin Novák. Zrychlení služby se momentálně týká všech městských částí Prahy a Brna. „Dokázali jsme zrychlit a optimalizovat skladové procesy, zjednodušili a zrychlili jsme také nakládku zboží. Na prvním místě pro nás byl opět zákazník i jeho pohodlí při nakupování, v rámci kterého u nás ušetří čas na to opravdu důležité,” doplňuje Novák. Rohlík plánuje postupně zrychlovat dodání i v dalších lokalitách, zejména v oblastech okolo velkých měst. Do budoucna chce zákazníkům nabídnout ještě další zrychlení všech služeb a ještě více zkrátit dobu, která uplyne od online nákupu po dodání objednávky před jejich dveře.

Zdroj: VELKÁ PECKA s.r.o.

Jako další z dárků k 7. narozeninám Rohlík připravil pro své zákazníky soutěž o celkem půl milionu korun. „Soutěž jsme odstartovali, aby byli zákazníci více motivováni vyzkoušet naši nejrychlejší službu a nové vratné tašky. A my jim tak pomohli zažít, jak vypadá to nejpohodlnější nakupování. Tím rozhodně nekončíme, naši zákazníci se můžou od 11. října těšit na další překvapení, které jsme si pro ně přichystali. Bude to speciální limitovaná edice jednoho oblíbeného výrobku, připravená přímo pro Rohlík. A malá nápověda přímo od výrobce: bude to líbivá věc jako čert,” uzavírá Olin Novák. Kompletní pravidla soutěže je možné už nyní najít na webu Rohlíku.

O společnosti Rohlik.cz

Cílem největšího tuzemského online supermarketu Rohlik.cz je nabídnout co nejjednodušší a nejrychlejší cestu ke každodenním nákupům a kvalitním potravinám. Tomu přizpůsobuje veškeré služby, technologický vývoj i automatizaci skladů. Na přehledném webu mohou zákazníci nakoupit nejčerstvější potraviny na trhu jak od lokálních pekařů, řezníků a menších dodavatelů, tak i od běžných oblíbených značek. Celkově zde najdou přes 17 000 produktů včetně sezónních, takže na jednom místě vyřeší kompletní nákup do domácnosti. A Rohlik.cz jim k tomu přinese i špičkové služby v podobě přesného a rychlého dodání, vynesení nákupu do patra nebo zákaznickou podporu 7 dní v týdnu. Rohlik.cz navíc dělá všechno pro to, aby měli zákazníci na stole to nejlepší, co se v Česku vyrobí. Společně s vyhlášenými dodavateli připravil první opravdu nekompromisní značku potravin Rohlik.cz BEZ KOMPROMISU, letos také přidal uhlíkově neutrální značku Miil, vlastní MASO!, sortiment čerstvých ryb FJORU, uzenářské výrobky za ty nejlepší ceny Dacello a papírové hygienické potřeby Moddia. Díky službě Čerstvě sklizeno má zákazník čerstvé ovoce a zeleninu přímo z pole už za 6 hodin doma na stole. Služba Rohlík Chef pak nabízí nákup přímo podle online receptu, takže zákazník nemusí přemýšlet o tom, co všechno je k vaření potřeba. Věrné zákazníky si navíc Rohlik.cz hýčká a připravil pro ně speciální klub Rohlík PREMIUM, pro rodiny zase klub Rohlíček.