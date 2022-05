Pohodlný a trendy outfit do letadla

Komerční sdělení

Blíží se nám čas letních dovolenek a oddechu. Patříte k lidem, kteří nejraději leží na pláži u moře?

Čeká vás dlouhá cesta letadlem k moři a nevíte co na sebe? Pohodlí je v tomto případě prvořadé. Jako správná dáma ovšem musíte být i trendy. Nejdříve byste se ovšem měli vyznat v novodobých fashion tricích.

„Nikdy nepodceňujte sílu jednoduchého trika, džínsů a bundy. To vždy vypadá velice šik. ” – Karl Lagerfeld

Pohodlí vždy a všude

Zatím co v minulosti to bylo nepředstavitelné, teď je to úplně běžné. Už několik let jsou totiž moderní teplákové soupravy. Zajímavý a zároveň velmi zvláštní styl oblékání je ovšem čím dále více moderní.

Tepláky se teď už nosí do obchodu, na sportovní události, do restaurací a dokonce i do školy či do práce. Nemusíte se tedy v tomto omezovat.

Do letadla si klidně oblékněte teplákovou soupravu a na sedadle se budete cítit jako doma na gauči. A jako bonus, budete i moderní.

Nebojte se písmena A

Zvláštní trend se uchytil i v oblasti triček a šatů. Možná jste si už stihly všimnout, že nosí objemné oblečení. Pokud tedy máte několik kilo navíc, hravě se v něm schováte. V módě jsou totiž šaty a halenky šité do písmena A. Kromě toho jsou velice trendy i vodorovné proužky. Sice mírně rozšiřují postavu, no v současnosti to vůbec nevadí.

Během dlouhé cesty v letadly byste se vůbec necítily komfortně v přiléhavých džínách. Po celou dobu by vám tlačily na břicho. Ani těsné tričko v takovém případě není dobrou volbou. Zkuste tedy sáhnout například po volném oblečení ve střihu do zvonu. S Volánky taky nic nepokazíte. I ty jsou v současnosti velice vyhledávané.

Barvy a boty jsou důležité

Co se týče barev, v létě budou moderní velice výrazné odstíny. Neon opět přichází do módy a vy můžete v letadle doslova zářit v růžovém, fialovém, oranžovém či zeleném oblečení. Nezapomínejme ani na slunečnicově žlutou. Ta svou slávu získala už před několika lety. Trendy bude ve výrazném, ale i zemitém odstínu.

V první řadě si ovšem do letadla obujte pohodlné tenisky. I když jsou velice moderní moty na vysokých podpatcích, v tomto případě vám vůbec nebudou k dobru. Musíte se cítit dobře ve vlastním těle. Nezapomínejte na to, že cesta trvá jenom několik hodin a vy pak můžete být krásně oblečená i po zbytek vaší dovolené.