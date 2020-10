Poslední boj SMS Zenta

Pokud jste viděli sloup černého dýmu, který zdánlivě stoupal z moře, mohli jste podezřívat erupci vulkanické činnosti, nebo se vám dokonce vybavila oblíbená píseň, která od svého vzniku z produkce britské rokové kapely Deep Purple v roce 1972 sužuje majitele obchodů s kytarami.

Ale ne, když jste kapitánem lehkého křižníku rakousko-uherského námořnictva v srpnu 1914. V takovém případě byste neměli ani stín pochybnosti, že dým představuje několik tisíc tun plující oceli vyzbrojené nesčetnými velkorážnými děly, na nichž je vaše jméno. Naneštěstí pro posádku byla tímto křižníkem SMS Zenta.

Od oficiálního vyhlášení války uplynulo pouhých pět dní a francouzská flotila ve Středomoří již byla vyslána, aby se vypořádala s rakousko-uherskou flotilou, příhodně uvězněnou za Otrantským průlivem v úzkém Jaderském moři.

Zdroj: worldofwarships.eu

Nedaleko odtud měla Zenta a její malý doprovod torpédoborců plné ruce práce s bombardováním černohorského přístavu Antivari (nyní Bar).

Jakmile kapitán lodi Paul Pachner spatřil ten hrozivý oblak kouře na obzoru, věděl, že je čas k útěku. Toto rozhodnutí vypadalo o to moudřeji, když se nepřátelská flotila dostala o několik minut později na dohled: ne méně než 12 bitevních lodí, pět křižníků a více než 20 torpédoborců.

Navzdory náskoku nemohla stará Zenta – navržená a postavená českým loďařským inženýrem Josefem Kuchyňkou v 90. letech devatenáctého století – útočníkům uniknout. Kromě toho, že měl křižník opotřebované motory, tak byl rovněž určen pro jinou éru námořní historie a děla francouzských kolosů ho beznadějně překonávala.

Zdroj: worldofwarships.eu

Než aby s lodí kapituloval, nařídil Pachner vztyčení bojové vlajky a otočil loď, zatímco se jeho mnohonárodnostní posádka připravovala na bitvu proti drtivé převaze.

Francouzské baterie zahájily palbu a během 10 nekonečných minut pekelného ohně byla pyšná Zenta smrtelně raněna a začala se rychle potápět. Oběť nebyla marná, neboť 10 minut bylo vše, co doprovodný torpédoborec Zenty, SMS Ulan, potřeboval, aby dokázal uniknout a mohl bojovat jindy.

Odvážné činy navzdory všem okolnostem existují v celé námořní historii, ale jen na málo z nich se vzpomíná tak jasně, jak by si zasloužily. V současné době je opětovné prožití námořní historie snazší než kdy dřív, a to díky pečlivě vytvořeným historickým válečným lodím, které můžete obdivovat a plout s nimi v online videohře World of Warships. Ujměte se velení rakousko-uherských, francouzských, britských či jakýchkoliv jiných lodí jedné z velkých námořních mocností 20. století a dobývejte moře!

Zdroj: worldofwarships.eu

Stáhněte si zde hru a zdarma vyzkoušejte World of Warships ještě dnes, přičemž dostanete následující herní dobroty: