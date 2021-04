Poznejte záhadu. Jak to, že za jeden plyn platíte různé ceny?

Komerční sdělení

Foto: Shutterstock

Je to skutečná záhada. Zemního plynu spotřebujete skoro stejně jako váš známý, který bydlí na druhém konci republiky, přesto platíte úplně jiné částky? Jak to?

Víme, kdo za tím stojí! Jsou to dodavatelé a distributoři plynu. Že nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Je to jednoduché, distributor dovedl trubkami až k vám domů, dodavatel je ale ten, kdo plyn nakupuje ve velkém, přeprodává ho a od koho si plyn kupujete. Plyn je pochopitelně stále jeden, rozlišit ho není možné. Jde jen a pouze o obchod. Cenu plynu ale ovlivňují oba.

Důvod číslo jedna - distributoři

Naštěstí jde o záhadu velmi snadno vysvětlitelnou. Málokdo si to uvědomuje, ale cena plynu se skládá z několika položek, samotná cena za m3 plynu je jen necelá polovina celkové ceny. Velkou část činí tzv. distribuční poplatky. Platíte totiž nejenom za to, že jste plyn spotřebovali, ale také za to, že ho k vám někdo dovedl. Ten někdo jsou distributoři plynu, které na našem území působí tři. Jsou různě velcí, působí na různém území a účtují si také jiné poplatky za distribuci. Zatímco Pražská plynárenská působí v Praze a okolí, EG.D na jihu Čech a GasNet, který ovládá největší území České republiky. Ceny si distributoři nemohou stanovit sami, ale určuje je Energetický regulační úřad. V první řadě by měly jít do obnovy distribuční sítě, a tak se stanovují podle toho, která síť potřebuje největší investice. V současné době mohou zaplakat obyvatelé Prahy a okolí, protože zde se distribuční poplatky zvýšily skoro o pět procent, zatímco jinde, jaký to zázrak, poklesly. Distribuční poplatky se přepočítávají podle toho, kolik jste plynu odebrali.

Důvod číslo dvě – dodavatelé

Dodavatelů plynu je velké množství, zhruba několik desítek. Každý z nich nabízí různé ceny za m3 plynu, nebo měsíční poplatky, které se neliší podle spotřeby a jsou každý měsíc stejné. Kromě ceny si dodavatelé konkurují také dalšími službami, které nabízejí, jako například údržba plynového kotle. Fígl je tedy v tom vybrat si správného dodavatele s tou nejlepší nabídkou pro konkrétního zákazníka. Aby to nebylo tak snadné, ceníky se velmi často mění. Navíc, ne každý ale může od dodavatele odejít, kdykoliv se mu zamane. Zatímco někdo uzavřel smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět krátce před uplynutím této doby, jiný má smlouvu na dobu neurčitou a vypovědět ji může kdykoliv, je třeba pouze dodržet výpovědní dobu.

Neváhejte a porovnávejte

Do úvahy je tedy třeba vzít celou řadu okolností. Jak ale všechny nabídky porovnat? „Probrat se všemi nabídkami trvá velmi dlouho, navíc jde o opravdu únavnou práci. Výhodnější je využít internetový srovnávač. My na Kalkulátor.cz porovnáváme nabídky naprosto všech dodavatelů plynu, kteří na našem trhu působí. Zákazník na naší kalkulačce plynu zadá údaje o své dosavadní spotřebě plynu, o odběrném místě, náš vyspělý algoritmus vše porovná a zobrazí nabídky těch nejvýhodnějších tarifů. A na zakázníkovi je, aby si zvolil ten nejvýhodnější,“ vysvětluje Jan Zábrodský ze společnosti Kalkulátor.cz. Záhada je tedy vyřešena, ačkoliv odebíráte stále stejný plyn, ceny se mohou významně lišit. A pokud chcete získat ty nejvýhodnější, je třeba se o to přičinit. Je to naštěstí více než jednoduché: „Zadání údajů do kalkulačky a porovnání nabídek trvá jen malou chvilku. Výsledek v podobě úspory až několik tisíc korun ročně, ale to jistě stojí,“ uzavírá Jan Zábrodský.