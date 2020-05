Představujeme Microsoft 365

Vše, co milujete, a ještě něco navíc. Tak by se dal popsat balíček Microsoft 365, který jste dosud znali pod názvem Office 365. Jaké jsou jeho výhody, co všechno umí a jaké služby nabídne? Na dalších řádcích se mu mrkneme na zoubek.

Seznamte se

Pokud jste znali Office 365, nebudou pro vás aplikace a možnosti Microsoft žádnou novinkou, přes to se koukneme, co všechno lze s tímto nadupaným balíčkem služeb získat a využívat. V první řadě je potřeba zmínit, že Microsoft 365 jsou kompatibilní se systémy Windows, macOS, iOS a Android. Kromě klasických aplikací, které všichni známe (Word, Excel, PowerPoint, Outlook a další), nabízí Microsoft také prémiové funkce. Víte například, že s inteligentním asistentem Microsoft Editor se vám bude lépe psát, a to až v 80 jazycích? Vaše prezentace získají zcela nový rozměr se stovkami prémiových šablon a ve Wordu bude textovat jako profík díky umělé inteligenci. A s vylepšeným Outlook kalendářem se stanete guru time managementu.

S aplikacemi Teams a Skype pro vás žádný meeting nebude problém a spolupráce bude efektivnější. Když si s čímkoli nebudete vědět rady, je tu pro vás technická podpora na chatu či telefonu. A jak už je u Microsoftu dobrým zvykem, nechybí promakaná ochrana a zabezpečení dat, včetně automatického zálohování složek.

To nejlepší nakonec

Chcete třešničku na dortu? Dostanete ji v podobě 1 TB na cloudovém úložišti OneDrive. OneDrive je ideální místo pro zálohování vašich dat, abyste je měli pěkně pohromadě a v bezpečí. Díky pokročilé spolupráci s mobilem se vám nikdy nestane, že byste přišli o fotky z telefonu, jelikož se automaticky ihned po vyfocení ukládají a vy je navíc můžete sdílet třeba členům rodiny či přátelům, kterým nastavíte práva na editaci nebo čtení.

Citlivá data v naprostém bezpečí

S funkcí Osobní trezor posouvá Microsoft 365 zabezpečení ještě na vyšší level. Představte si, že se vám v počítači do úložiště dostane vaše milá ratolest a omylem vám smaže pár fotek. Bude vás to mrzet, ale svět se nezboří. Ale kdyby se to stalo třeba s důležitými dokumenty, jako jsou rodné listy, bankovní výpisy či firemní data, to už by problém být mohl. Proto je tu Osobní trezor s dvoufázovým ověřením identity, který můžete odemknout otiskem prstu, scanem obličeje, SMS kódem nebo jiným z možných bezpečných způsobů. Dokumenty scanujete přímo do trezoru, který se navíc po určité době nečinnosti sám uzavře. A skvělé je, že se do něj můžete dostat z jakéhokoli propojeného zařízení a mít tak svá citlivá data neustále po ruce a pod kontrolou.

Tak co, vyzkoušíte balíček Microsoft 365? Podívejte se na Alza.cz, kde si můžete koupit různé verze balíčků přesně na míru vašim potřebám.