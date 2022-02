PREFA Aluminiumprodukte zve na veletrh Střechy Praha. Nabídne i vstupenky zdarma

Komerční sdělení

Foto: PREFA

Každoročně se společnost PREFA Aluminiumprodukte účastní akce Střechy Praha – veletrhu pro stavbu a renovaci střech. A již tradičně na tuto akci zve své stávající i potenciální partnery a zákazníky. I letos máte na webových stránkách PREFA možnost získat vstupenku na veletrh zdarma a díky tomu se stavit i na stánku firmy.

Plechová střecha je evergreen, přesto se mění. Doslova inovátorem na trhu je tradiční výrobce plechových hliníkových střech, společnost PREFA. Zastavte se na veletrhu Střechy Prahy se vstupenkou zdarma od PREFA a přijďte se podívat, co vše vám tyto hlinkové střechy umí nabídnout. A nejde jen o střechy. Do sortimentu patří též fasádní systémy, odvodnění střech, či solární montážní systémy. Vstupenka na Střechy Praha vám otevře zcela nový svět co se týče střech – s dlouhou životností, bezúdržbových, bezpečných a designově zcela jedinečných. Firmu PREFA najdete v pražském výstavním areálu v Letňanech (PVA Expo Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9) od 3. do 5. března 2022 na stánku č. 314 v hale č. 3. Výstava se koná ve čtvrtek a v pátek 10–18 hod. a v sobotu 9–16 hod. Nezapomeňte získat vstupenku zdarma na stránkách PREFA. Stačí se zaregistrovat.

Hliníkové střechy mají řadu výhod

PREFA je cestou k novému modernímu bydlení, ale rovněž ideálním partnerem pro rekonstrukce. Hliníkové střechy PREFA, to nejsou běžné plechové střechy, jak je známe. Nejde o střechy s nutností pravidelného obnovování nátěru, ale ani dnešní poplastované krytiny. Střechy z hliníku jsou bezúdržbové. Nemusíte je natírat ani impregnovat. Nepraskají, nepoškodí je UV záření a mráz. Konstrukční systém je propracován do posledního detailu, proto se hliníkové střechy PREFA hodí i na ty nejnáročnější střešní pláště. S těmi se setkáváme zejména u rekonstrukcí starých a historických staveb.

Střechy z hliníku vynikají odolností. PREFA své střechy testuje i v náročných klimatických podmínkách a jsou schopny odolat i nejsilnějším větrům, které se u nás běžně vyskytují. Jde přitom o lehkou střešní krytinu, což je další výhodou. Ušetříte na stavbě masivních krovů, které jsou nutné pod těžkou střešní krytinu. Současně neřešíte problémy při rekonstrukci, kdy staré krovy nesplňují stávající normy a staticky neodpovídají požadavkům na těžké pálené a betonové krytiny.

Dům ve stylu PREFA

Hliníkovou však nemusí být jen vaše střecha. Velkým hitem moderní architektury je spojení střechy a fasády do zajímavého monobloku, což nám umožní realizovat fasádní systém PREFA. Ten se dá používat i při rekonstrukcích starých chalup, kde nahrazuje charakteristické obkladové šablony. Je však perfektním partnerem i při zateplovaní a modernizaci domů. Kde však vynikne nejvíce, to jsou moderní novostavby již navržené s tím, že klíčovým prvkem venkovní architektury se stane práce s fasádním systémem a hliníkovou střechou PREFA. Často tyto prvky a toto spojení uplatňují architekti i u přístaveb ke starším domům, mnohdy s historickou hodnotou. Hliníková fasáda propojená se střechou vytváří jemně dráždivý a nepřehlédnutelný kontrast moderního a starého. A to se dnes v architektuře cení – zaujmout, nenapodobovat a zvýraznit kontrastem.

Střecha i fasáda na klíč

Výhodou PREFA je rovněž kompletní realizace. Svoji střechu, fasádu, nebo obojí, získáte na klíč od návrhu až po realizaci. Firma garantuje i bezchybnou montáž svých systému. Střechy PREFA totiž nemůže pokládat jakýkoliv pokrývač či parta klempířů. Aby byly dodrženy všechny kvalitativní standardy střech a fasádních systémů, každý, kdo chce s nimi pracovat a montovat je u zákazníků, musí projít školením u PREFA, včetně toho praktického. Střechu vám tak budou dělat výhradně pokrývači se zkušenostmi a s know-how souvisejícím s montáží střech a fasád od PREFA. Na střechu získáte záruku až 40 let.