PREFA je odolná střecha se střídmým a elegantním designem. Orkán ji nezdolá

Komerční sdělení

Foto: Depositphotos.com

Nejvyšší naměřená rychlost větru v České republice dosáhla 223 km/h. Byla zaznamenána 23. února 2020 na Sněžce a překonala starší rekord z 19. ledna 2007, což bylo 216 km/h. Proč jsme se vrhli na tato data z anemometrů? Protože asi každý chce střechu, která vydrž i ten nejsilnější vítr – vichřici či orkán. Hliníkové střechy PREFA Aluminiumpodukte jsou dimenzovány tak, aby odolaly i bouřím o rychlosti větru 235 km/h. A obstojí i v bouři architektonických trendů, které se mění čím dál rychleji.

Střechy PREFA svoji odolnost dokazují i na švýcarském alpském štítu

Na místa, kam běžná střecha nemůže, tam se pozve hliníková PREFA. Typickým příkladem, kde mají PREFA střechy možnost prokazovat svoji odolnost dnes a denně, je alpská chata Alpenvereinshaus Stüdlhütte na Großglockneru na štítu Schilthorn ve Švýcarsku. Tato slavná chata přivítala dokonce i Jamese Bonda. Právě zde se totiž točily scény ze 6. dílu V tajné službě Jejího Veličenstva.

Hliníkové střechy ale dokazují svoji odolnost i jinak

Hliník a celý střešní systém PREFA nabízí extrémní životnost, a to i v nejnáročnějších klimatických podmínkách. Střechy z hliníku mají za sebou i zkoušku časem. PREFA střechy se staví již od roku 1946 a stále dokazují, že jen stěží najdeme odolnější řešení. Na jakost materiálu i barvu střechy nabízí PREFA záruku 40 let, takže o kvalitě svých produktů nemá nejmenší pochybnosti. Ale ani o kvalitě samotné pokládky. Firma totiž využívá rovněž ty nejlepší české klempíře. Není to tak jako u jiných střech, že se každý pokrývač může vydávat za specialistu na tu kterou střešní krytinu. Kdo chce pokládat střechy PREFA, ten musí projít náročným vzdělávacím a školicím programem, včetně praxe. Takže každý pokrývač PREFA je skutečným odborníkem na tento střešní systém.

Nejmodernější stavby jsou dnes opláštěné hliníkem

Moderní architektura se zhlédla v monolitickém looku. Pro tento trend je PREFA perfektně připravena. Nabízí nejen střechy, ale i fasádní obklady. Celý dům tak lze opláštit hliníkem, od střechy až po fasádu. Navíc samozřejmě lze vše vyladit do stejné barvy. Stavby v těchto outfitech vyhrávají architektonické soutěže. Milují je developeři, architekti i majitelé domů s osvíceným pohledem na architekturu.

S hliníkem i na rekonstrukce

Hliník není zapovězen ani na historických stavbách a chalupách. Doslova hitem je u různých moderních přístaveb. Nikdo se dnes nesnaží ke starému historickému stavění přilepit přístavbu v historizujícím stylu. Právě naopak. Vítaným je kontrast mezi starou a moderní architekturou. Ten nabízí právě hliníkové fasády.

Hliníkové střechy a hliníkové obklady jsou hitem i při revitalizacích stodol. Koupit si dnes starou stodolu a předělat ji na víkendové bydlení, nebo i na bydlení trvalé, je velice trendy. A PREFA systémy jsou pro tyto stavby přesně tím, co potřebují. Perfektně pak souzní s minimalistickými detaily stavby i interiéru, ale třeba i s prvky typickými pro industriální styl. Hliníkové obklady se hodí i pro revitalizace brownfieldů. I zde jde o dokonalé spojení.

Ekologie v hliníku

Hliník je dnes jedním z materiálů, který dokonale zapadá do filosofie cirkulární ekonomiky. Výrobky z něj, včetně střech a hliníkových obkladů PREFA, se už samotné vyrábí z recyklovaného hliníku. Pak je čeká skutečně dlouhý život, kdy nijak nezatěžují životní prostředí. Jde v podstatě o bezúdržbové stavební systémy, ať již mluvíme o hliníkové střeše, hliníkovém systému, či hliníkovém odvodnění střech PREFA. Když doslouží, budou opět recyklovatelné a následně se zas vrátí jako nový produkt. Přesně tak, jak je to ideální v době, kdy si uvědomujeme důležitost trvale udržitelného rozvoje.