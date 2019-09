Půjčka na auto – srovnání půjček přes internet

Potřebujete auto? Tak v tom rozhodně nejste sami, protože pro velkou většinu z nás je automobil naprosto nezbytnou součástí našeho života. Velmi často to úzce souvisí s naší prací, kdy se minimálně do zaměstnání potřebujeme nějakým způsobem dopravit. Pomocí městské hromadné dopravy to může být někdy problém, protože zejména odlehlejší místa nemají dostatečné spojení. Také ale můžete potřebovat auto přímo k výkonu vašeho povolání a samozřejmě je taky automobil mnohdy nezbytný pro soukromé účely. Auto však rozhodně není levnou záležitostí. Jak jej tedy financovat?

Proč financovat automobil úvěrem?

Vzhledem k tomu, i pořízení vozu opravdu něco stojí, je dobré zvážit možnosti jeho financování. Jen velmi málo lidí si totiž může dovolit zaplatit za automobil celou částku okamžitě. To jsou situace, kdy se hodí půjčka na auto. V případě klasického leasingu vás však mohou svazovat některé podmínky jeho získání. Vyhnout se tomu můžete pomocí neúčelové půjčky, kdy záleží hlavně na vás, jak s půjčenými penězi naložíte. Můžete tak tímto způsobem financovat třeba:

Nové auto

Ojeté auto

Ne každý samozřejmě musí mít peníze na nové auto, a to i když jej bude financovat prostřednictvím úvěru. V tom případě se hodí podívat se po ojetých automobilech. Ani nové ani ojeté auto se nemusí vyplatit koupit za celou částku okamžitě, protože je to zkrátka velké množství investovaných prostředků najednou, které vám mohou v následujícím období chybět. Právě to je případ, kdy pomáhají spotřebitelské úvěry, které vám rozloží cenu auta do delšího období a udělají tak investici finančně stravitelnější.

Srovnejte si možnosti financování automobilu online

Než se rozhodne, jakým způsobem si půjčíte na váš nový vůz, je vhodné podívat se, jaká je aktuální nabídka úvěrů na trhu. Na webu existuje velké množství srovnávačů, které porovnávají rychlé půjčky, které vám pomohou získat peníze na váš nový vůz prakticky okamžitě. Je jen na vás, abyste si podrobně prostudovali podmínky, které takové úvěry obnášejí.

Vždy záleží na vašich konkrétních potřebách, zejména na částce, kterou budete chtít nový automobil financovat. Proto se dívejte na výši částky, kterou můžete získat, s čímž souvisí také délka splácení, a ta zase souvisí s výší jednotlivých splátek. Toto vše je potřeba si promyslet tak, aby to bylo ve vašich finančních možnostech.

Jak budete za nový automobil platit?

Předtím, než si sjednáte půjčku, je také vhodné vědět, jakým způsobem hodláte cenu za automobil uhradit. V zásadě samozřejmě existují dvě možnosti, které se odvíjejí od způsobu platebního styku. Ten může být:

Bezhotovostní

Hotovostní

V současné době je standardem bezhotovostní platební styk. Také v případě, pokud kupujete nový automobil, budete pravděpodobně hradit většinu peněz převodem z účtu. Na druhou stranu třeba při nákupu v bazaru, může být stále běžné, zejména u nižších částek, platit v hotovosti. V tom případě se vám mohou hodit také půjčky v hotovosti, které vám ušetří cestu do bankomatu, kterou byste jinak zbytečně absolvovali. Proč tedy neobdržet hotovost rovnou?

Zvažte smysl vaší investice

V úvodu jsme zmiňovali, že automobil je pro mnoho lidí nepostradatelný. Na druhou stranu se často nejedná o nezbytnost, ale o uspokojení našich potřeb po komfortu. Proto je potřeba si uvědomit, která z těchto situací je právě ta vaše. Zadlužit se kvůli automobilu jenom proto, že jej chceme, totiž není příliš moudré řešení.

Ačkoliv nyní můžete mít pocit, že vás půjčka na automobil zásadně nezatíží, je potřeba počítat s tím, že vše se může změnit. Potom by se vám mohlo stát, že vám momentální životní situace neumožní zodpovědně splácet. Vždy tedy jednejte tak, abyste skutečně byli schopni dostát svým závazkům a vyhnout se problémům se splácením.