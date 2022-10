Retro a vintage svítidla slaví velký návrat

Komerční sdělení

Foto: Pandakupony.cz

Obchody se svítidly jsou přeplněné nejmodernějšími typy světel a někdy až nestačíme žasnout, kdo zase tohle vymyslel, k čemu je to vlastně dobré a jestli takové svítidlo bude zvládat dostatečně osvětlovat prostor nebo je to spíš víc dekorace než účelné světlo. Právě proto se řada lidí vrací ke klasice.

Lidé jsou tvorové nostalgičtí a moc rádi vzpomínáme na časy, kdy nám bylo dobře, neměli jsme žádné starosti, nic nás netrápilo. Takže nejraději vzpomínáme na naše dětství. Retro svítidla jsou takovou ideální vzpomínkou na to, kde jsme se jako malí pohybovali a jak to bylo hrozně fajn. Takže když v prodejně uvidíme retro nebo vintage lampu, hned zajásáme: „Jé, přesně takovou měla moje babička!“ nebo „Páni, takový lustr jsme měli doma!“ A leckdo mnohem raději sáhne po hřejivé připomínce krásných chvil než po chladné moderně nevyvolávající žádné emoce.

Vybírejte srdcem

Zdroj: Pandakupony.cz

Retro a vintage svítidla slaví v posledních letech triumfální návrat a na trhu jich je k dispozici nepřeberné množství. Vybrat si tedy skutečně to jedno jediné, které bude přesně odpovídat vašim představám, je těžké. Nejlepší je nejprve si prohlédnou nějaký katalog svítidel, projít si pár prodejnami a pokochat se vším, co je k dispozici. Pak si dopřejte trochu času na rozmyšlenou, třeba nad sklenkou dobrého vína. A přesně to, o kterém nejvíc přemýšlíte a které vám nejvíc utkvělo v paměti, si kupte. Jen díky tomu budete mít doma nejen potřebný zdroj světla, ale i svítidlo, které nadchne každou návštěvu a každému připomene, že i to, co jsme měli dříve, je dnes krásné.

Raději celou sadu

Výhodou nákupu svítidel je, že leckdy seženete celou designově sladěnou sadu. Můžete si koupit lustr, svítidla do kuchyně, lampičku na pracovní stůl i stojací lampu, to vše v jednom stylu. Ať už vás fascinuje mosaz, železo nebo oceníte látkové nebo masivní dřevěné prvky, vše je k sehnání. A pokud si celý byt vybavíte podobným typem světel v retro nebo vintage stylu, dá to vašemu domovu nádech nostalgie a budete se tam hned cítit mnohem příjemněji a útulněji.

Žárovky podle výběru

Zdroj: Pandakupony.cz

Leckdo retro svítidla přehlíží, protože má pocit, že jsou zastaralá a nemoderní. Ale to je omyl. Jedná se o úplně nová, dokonale propracovaná a moderní světla, jen jim výrobci dali nádech retro stylu. Jsou tedy na stejně kvalitní úrovni jako všechny ostatní světelné zdroje.

Totéž se týká také žárovek. To, že si koupíte staře vypadající svítidlo, neznamená, že do něj musíte dávat staré žárovky, jaké se používaly kdysi. Můžete do něj dát cokoliv. Zvolit můžete designové žárovky, které se stanou dominantou celého světla, úsporné žárovky, různě tvarované žárovky. Je to zkrátka na vás. Navíc některé designové žárovky jsou přesně vhodné k doplnění retro stylu vašeho domova, takže jejich koupě pro vás bude nejen účelová, ale budou vám dělat i radost.

A co cena?

V dnešní době se sice hezky čte o tom, jak si vybrat nová svítidla a která jsou nejžádanější nebo nejhezčí – ale pro většinu lidí je rozhodující jejich cena. Málokdo má na lustr za desítky tisíc korun. Výhodou retro svítidel je, že nebývají tak drahá jako ta nejmodernější a neprazvláštnější. Nejlepší je tedy prohlédnout si nějaký katalog svítidel a porovnat ceny, abyste našli tu nejvýhodnější pro vás. Velké množství jich seženete i do 1 000 korun.

Pokud v sobě máte duši kutila, můžete si navíc nějaký typ retro svítidla vyrobit i sami doma – hodně se k tomu účelu používají stará loukoťová kola, masivní dřevo nebo třeba lana. V kombinaci s designovými žárovkami pak může vzniknout něco neskutečně nádherného a jedinečného.

Svítidla ve vintage stylu se dají často sehnat i z druhé ruky, protože leckdo se jich zbavuje jako nemoderních, zato jiného naprosto nadchnou. A třeba na chalupu jsou úplně skvělou volbou.