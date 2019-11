S hlavou v oblacích: Dokonalé vyhlídkové lety

Říká se, že nejkrásnější výhled je ten z hřbetu koně. To platilo do té doby, než lidé začali létat. Pohled na krajinu, kterou máte jako na dlani, je fascinující zážitek. Ještě jste se nevznášeli v oblacích? Pak to rychle napravte.

Letecké zážitky na počkání

Překvapte své blízké nebo si splňte i vlastní sen přiblížit se k nebi. Nezapomeňte, že i na výběru prostředku záleží. Proleťte se s pilotem malým letadlem. Vplujte do minulosti s historickým letadlem. Užijte si tichou vzduchoplavbu v balónu. Zažijte adrenalin ve vrtulníku. Pro ty nejodvážnější jsou tu i akrobatické lety. Společnost Leteckézážitky.cz nabízí nepřeberné množství typů letů, aby si vybral každý. Garancí jistoty a bezpečnosti jsou mnohaleté zkušenosti tisíců spokojených zákazníků, profesionalita je samozřejmostí. Stačí zakoupit dárkový poukaz a těšte se vy nebo obdarovaný na nevšední zážitek. Nebojte se, že jdete do rizika. Pokud se dárek nebude líbit, lze jej vyměnit za jiný (jde i doplatit částku jiného vybraného výletu). Jestli si obdarovaný netroufne na žádný letecký požitek, oznamte to do 30 dnů od zakoupení poukazu a peníze vám budou vráceny. Bude-li nepříznivé počasí, platnost poukazu se pak samozřejmě neřeší. Solidní přístup je skutečně tou největší garancí.

Vyhlídkové lety kdekoli

Proč oslovit zrovna Leteckézážitky.cz? Především se vyvarujete nákupu u nepoctivého, náhodně vybraného poskytovatele tohoto typu zážitku. Jak sami uznáte, vyhlídkové lety nejsou zrovna činností, které bychom se věnovali každý měsíc, proto můžete tápat, jak vybrat solidní firmu, která vám požitek poskytne. Tato společnost, kterou tvoří sami piloti a letečtí nadšenci pečlivě vybírala a prověřovala poskytovatele zážitků, abyste vy jako klient měli už jen komfort pouhého výběru typu letu. Na webu společnosti najdete bohatou nabídku letů a podobných zážitků z každého koutu republiky. Kromě zmíněných leteckých zážitků či pilotování letadla se nabízí i seskoky padákem či vyzkoušení leteckého simulátoru.

Zkuste si řízení letadla

Láká vás vyhlídkový let, který si budete korigovat vy sami. Pak není problém objednat si vyhlídkový let s řízením letadla. Po boku vám bude profesionální instruktor, takže nervozitu můžete nechat na zemi a užít si tu svobodu. Vzít můžete i své blízké. Během letu se pak základní činnosti v pilotování letadla, jako je létání rovně, což je občas složitější, než se zdá, pokoříte zatáčky, necháte se unášet klesáním i stoupáním a na závěr přistanete na letišti. A jestli se vám let zalíbí natolik, že jej budete chtít absolvovat častěji, můžete udělat i pilotní zkoušky. Jak se říká, řidičák je snem kluků od 15 let, ale pilotní průkaz už od narození. Patříte mezi takové snílky? Proměňte své myšlenky v realitu.