S obytným vozem na dovolenou

Radek Pecák

Láká vás vyrazit na romantické prázdniny v domečku na kolečkách? Výhodou je velká volnost. Jaké jsou další pro, ale i proti?

Dopravit se na dovolenou letadlem je nepochybně rychlé a poměrně jednoduché. Má to však řadu háčků. Například musíte akceptovat termín, který určí cestovní kancelář, do zavazadel určitě nesbalíte všechno, co by se vám mohlo v dané destinaci hodit, a navíc letos bude vinou problémů amerického Boeingu nabídka leteckých spojení omezená.

Cestovat obytným vozem je naprosto jiné. Vyrazit můžete, kdy chcete a kam chcete, a s sebou si můžete vzít třeba jízdní kola nebo loď. Nehledě na to, že se cestou můžete zastavit na místech, které letadlo přeletí ve výšce deset kilometrů.

Většina lidí si na dovolenou zvolí zřejmě obytný vůz v kategorii automobilů do 3,5 tuny. To znamená, že ho může řidič člověk s klasickým řidičákem na „osobáky“, a levnější než v případě těžších vozů jsou také dálniční a jiné poplatky. Daná hmotnostní kategorie ale zase limituje množství, a především hmotnost nákladu. Zejména v Rakousku, ale rovněž v jiných zemích policie s oblibou nechává obytné vozy zajíždět na mobilní váhu a pokutovat překročení maximální povolené hmotnosti. Vzhledem k tomu, že obytná auta jsou dnes kromě nezbytného nábytku vybavené třeba také markýzami, držáky kol, satelity a dalšími doplňky, může se klidně stát, že s sebou budete moci vézt menší náklad (z hlediska jeho hmotnosti), než kdybyste vyrazili na dovolenou třeba v nějakém větším kombi. Pokud policie skutečně zjistí, že je hmotnost překročena, hrozí poměrně vysoké finanční postihy. Jednak za to, že řídíte vůz bez příslušného oprávnění, za samotné přetížení, a třeba i za dlužné mýto vypočítané pro auta vyšší hmotnostní kategorie.

Důležitou otázkou při koupi, případně při zápůjčce obytného vozu, je tedy ta týkající se takzvané doložnosti. Zejména aktivní rodiny, které s sebou vozí kola kolečkové brusle, horolezecká lana a podobnou výbavu, by tedy raději měly volit méně vybavený obytný vůz, ale s větší rezervou pro naložení. Klasickým trikem, kterým si pomůžete, je vyrazit na cestu s nádrží na vodu naplněnou jen na nezbytné potřebné minimum a pochopitelně vyprázdněnou odpadní nádrží. Také nádrž na naftu se z tohoto důvodů nevyplatí tankovat úplně do plna. Pokud úplně netrváte na své oblíbené značce, tak zásoby piva, vody a potravin nakupujte raději až na místě pobytu.

Než si nějaký ten obytný vůz zarezervujete měli byste si také dobře rozmyslet, jak bude vypadat vaše cesta do stanoveného cíle. Velká část obytných automobilů má totiž pevné lůžko jen pro dvě osoby a další dvě místa na spaní vznikají rozkládáním lavice na sezení ve druhé řadě. To sice může vyhovovat v případě, že cestou budete nocovat jen jednou či dvakrát, ale pokud byste tak měli činit každý večer, zejména v místech, kde není možné děti „vypustit na vzduch", není to úplně komfortní.

V takovém případě doporučuji buď zvolit vozy s takzvanou alkovnou, kdy jsou další lůžka v prostoru nad sedačkami řidiče a spolujezdce, přeměna auta na noční specifikaci je tak velmi snadná. Možností je také vybrat si vozy se stahovací postelí (přes den je u stropu a na noc se stáhne), případně s palandami.

Naopak, pokud cestujete pouze ve dvou, lze spíše než klasický velký obytný automobil doporučit kempingovou dodávku. Pokud jsou vyrobeny na technickém základě vozů Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer a podobných, bývá uvnitř už prakticky stejné komfortní vybavení jako v klasických karavanech, tedy, včetně ledničky, malé kuchyňky s vařiči a dřezem a hlavně koupelny se záchodem.

Vnitřní prostor je sice logicky poněkud stísněnější, k dispozici je také mírně menší kapacita úložných prostor, ovšem má to řadu výhod, které to bohatě vynahradí.

Zcela nepochybně ušetříte na nákladech za pohonné hmoty. Zatímco běžný karavan si každých sto kilometrů v průměru vyžádá kolem 13 i více litrů nafty, řidič obytné dodávky se vejde obvykle do deseti. Což v přepočtu na peníze znamená úsporu kolem jedné koruny na každý kilometr.

Navíc s takovým vozem můžete bez problémů vjíždět také do center měst a tam zaparkovat třeba u chodníku, stejně jako běžné osobní automobily. Pokud si nebudete roztahovat markýzu a vytahovat na chodník gril a kempingový nábytek, což by samozřejmě místním obyvatelům a policii mohlo vadit, můžete zde třeba i přenocovat.

Díky menším rozměrům vozu se navíc dostanete také tam, kam velké karavany nemohou. Zejména kvůli šířce, která v jejich případech činí včetně zrcátek zhruba 2,7 metru a ještě více s ohledem na výšku. Ta leckdy přesahuje tři metry. Je třeba tudíž bedlivě sledovat dopravní značky. Vyplatí se ale také dávat pozor na větve ve stromořadích nebo třeba na prádlo visící z balkonů v italských městech.

Na řízení si zkušenější řidič vcelku rychle zvykne. Hlavně je třeba počítat s tím, že vůz není tak obratný jako klasický osobák a do ostřejších zatáček si budete muset poněkud nadjíždět. S tím souvisí také fakt, že při takovéto jízdě se velký zadní převis karosérie může ocitnout až v prostoru chodníku, kde se třeba zrovna pohybují lidé.

Cestovní tempo bude logicky také v porovnání s výletem ve vašem běžném automobilu pomalejší. O to lepší ale obvykle bývají zážitky, které vám dovolená s obytným autem přinese.

Kolik to stojí:

Cena za pronájem klasického obytného vozu v letní sezóně činí obvykle kolem 3 – 4 tisíc Kč za den

Jedna noc v kempu u moře v oblíbených destinacích (ceny za ubytování dvou dospělých a dvou dětí a zaparkování auta) přijde na cca 50 eur. K tomu se samozřejmě připočítávají například ještě poplatky za odebranou elektrickou energii.

Co si vzít s sebou:

Nezbytností jsou zásoby plynu na vaření a topení, kabel k připojení na elektřinu, včetně prodlužovačky, klíny pro vyrovnání vozu v nerovném terénu, kempingový nábytek, konev na doplňování vody do zásobní nádrže, kolíky a lana či pásy pro upevnění markýzy ve větrném počasí, také nádobí, příbory a skládací gril. Většina půjčoven s tím ale počítá a podobnými nezbytnostmi vůz vybaví. Vy nezapomeňte na ručníky, spacáky či deky a povlečení.