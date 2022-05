Sázkové kanceláře, které podporují sport v Česku

Komerční sdělení

Pakliže máte alespoň základní přehled o českém sportu, tak jste si v posledních letech, tedy přesněji řečeno desetiletích, mohli všimnout zajímavého trendu. Tím je skutečnost, že stále více tuzemských lig a sportovních klubů je sponzorováno sázkovými kancelářemi.

A právě podpora sázkovek v oblasti českého sportu bude předmětem následujících řádků, kde si nejenom představíme, které sázkovky mají v současnosti pod patronátem ty nejznámější české ligy a kluby, ale též se na působení sázkovek v českém sportu podíváme ze společenského a byznysového hlediska.

Nedostatek peněz v českém sportu byl častokráte skloňovaným tématem na přelomu tisíciletí, kdy již bylo běžné, že velké zahraniční kluby měly spousty věhlasných sponzorů, zatímco v ČR bylo sportovní sponzorství prakticky ještě v plenkách. Avšak od té doby se do českého sportu začaly hrnout významné české firmy, přičemž jedněmi z nich byly právě i české sázkové kanceláře. Ty ve své podpoře českého sportu navíc pokračují až dodnes, a to dokonce tak výrazně, že se řadí mezi ty vůbec největší donatory.

Zkrátka jde vidět, že jim na domácím sportu záleží. Aby také ne, vždyť sport je po boku kasin a společenských sázek jejich hlavním businessem.

Pomáhá sázení u tuzemských sázkovek českému sportu?

Dá se tedy jednoznačně tvrdit, že sázením u českých sázkových kanceláří nepřímo podporujete domácí sportovní scénu.

Zatímco u peněz utracených v zahraničních sázkovkách je pravděpodobnost hraničící s jistotou, tedy alespoň za současného stavu, kdy zahraniční sázkové kanceláře nejsou finančně zainteresovány v českém sportu, že tyto peníze skončí v nenávratnu, tak u peněz prosázených v českých sázkovkách je jisté, že se částečně do zdejšího sportu obratem vrátí.

To je sice více než šlechetné, avšak z pohledu sázejícího je potřeba hodit všechny tyto spasitelské snahy o záchranu českého sportu stranou, a je nutno sázet především zodpovědně a s rozmyslem. Jakkoliv je partnerství sázkových kanceláří s českým sportem prokazatelně výhodné pro obě strany, tak se lze setkávat i s negativními názory na to, že se do určité míry jedná o střet zájmů. Jestli tomu tak skutečně je, nebo je všechno opravdu děláno pouze ve prospěch českého sportu pak samozřejmě necháme na posouzení někomu jinému.

Jaké české sázkovky sponzorují nejvýznamnější ligy, svazy a týmy?

Zářným příkladem sázkové kanceláře, jež posílá peníze českému sportu je Tipsport, jenž je kupříkladu titulárním partnerem hokejové extraligy. Aby toho nebylo málo, tak Tipsport též podporuje ČSLH, tedy Český svaz ledního hokeje, pod jehož záštitou je kupříkladu česká hokejová reprezentace. Avšak pouze u hokeje Tipsport nezůstává, dále je partnerem fotbalové Sigmy Olomouc či je jedním z hlavních sponzorů největší zdejší MMA organizace Oktagon.

V tomto ohledu nezaostává ani sázková společnost Fortuna, která je hlavním sponzorem české nejvyšší fotbalové ligy, jež dokonce nese její název (FORTUNA:LIGA), a stejně tak i druhé ligy a národního týmu. Z jejích peněz žijí dokonce i přední fotbalové kluby FC Baník Ostrava a Bohemians 1905. Zkrátka zatímco Tipsport se hodně angažuje v hokeji, tak Fortuna zas ve fotbale. Avšak i Fortuna momentálně pomáhá financovat dva české hokejový týmy - Dynamo Pardubice a pražskou Spartu.

Opomenout nesmíme ani na Chance a SYNOT TIP. Zatímco prvně jmenovaná sázkovka je aktuálně partnerem druhé nejvyšší české hokejové ligy či play-off házenkářské extraligy, tak SYNOT TIP, který v minulosti podporoval třeba fotbalovou Spartu či Jablonec se ze sponzorského pole před nedávnem stáhnul. Mezi sponzory, kteří jsou zainteresovaní v českém sportu, nechybí ani Sazkabet. Tato sázková kancelář patřící Sazce v minulosti rovněž sponzorovala Spartu a ještě donedávna se řadila mezi hlavní partnery fotbalové Plzně.