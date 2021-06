Prémiové jízdní vlastnosti, paket, i skutečná hodnota

Komerční sdělení

Foto: www.subaru.cz

Nová generace Subaru Outback je příkladnou ukázkou evoluce. Zachovává si vlastnosti, které z něj udělaly ikonu kategorie crossover, a současně přidává všechny nové technologie, jež na moderních autech tak milujeme.

Každý automobil má svoji charakteristickou kombinaci vlastností. Pro Subaru Outback ale platí, že bylo postavené pro co možná největší univerzálnost. Nová generace má rozměry tak akorát, aby odvezla všechno, co potřebuje čtyřčlenná rodina na hory, a současně není obludná, abyste si ve městě připadali jako slon v porcelánu. Skvěle se do něj nastupuje a nabízí potřebný výhled, ale přitom to není neohrabané SUV. Se světlou výškou 213 mm, chytrým pohonem všech kol Symmetrical AWD a režimy X-Mode má průchodnost terénem jako skutečný off-road, ale přitom dokáže poskytnout komfort, stabilitu a potěšení z jízdy jako prestižní limuzíny. A to nemluvíme o revolučním interiéru s chytrými bezpečnostními asistenty, které dokážou předvídat.

Zdroj: www.subaru.cz

Subaru Outback je prostě univerzální vůz, který v nové generaci svoji koncepci celkově posunuje na novou úroveň. I když má zvenku povědomé tvary s trochu ostřejšími rysy než dosud, je postaven na zbrusu nové a extrémně pevné globální platformě Subaru, a do ní má vloženou svoji typickou techniku – plochý motor Boxer, bezestupňovou převodovku Lineartronic s osmi virtuálními stupni a symetricky vyvážený pohon všech kol. Jestliže vás technika příliš nezajímá, potom nám prostě věřte, že je základem pro bezpečné a zároveň fantastické svezení na silnici i v terénu.

Nová generace Outbacku doslova ohromuje zbrusu nově navrženým interiérem. Jeho dominantním prvkem je na první pohled obrovský 11,6“ dotykový displej, ale jakmile se uvnitř zabydlíte, zjistíte, že je především důmyslně navrženým prostředkem ke všem funkcím. A ještě mnohem více uneseni budete z použitých materiálů, praktických detailů a v neposlední řadě z kvality komfortních sedadel, potahované nově i kůží Nappa. V případě zavazadelníku pak výrobce slibuje objem 522 litrů, což je o rovných deset litrů více než u dosavadní generace. Dveře zavazadelníku mají praktickou vychytávku – i s plnými rukami je otevřete pouhým přiblížením lokte před znak plejád.

Zdroj: www.subaru.cz

Špičková výbava, samozřejmě s bezpečnostním kamerovým systémem EyeSight, doplňuje skutečný hardware navržený pro dlouhou životnost a houževnatost. Atmosféricky plněný čtyřválec 2,5 litru s výkonem 169 koní je důstojným motorem, který vydrží věky. Jistě i on je jedním z důvodů, proč u nového Outbacku očekáváme vysokou zůstatkovou hodnotu, jako tomu bylo u všech jeho pěti předchozích generací.

Zdroj: www.subaru.cz

Novinkou v ceníku Outbacku je prémiově pojaté provedení Touring a dobrodružné Field. Touring nabízí exkluzivní čalounění kůží Nappa, poprvé používané u Subaru, Harman Kardan audio, střešní okno atp., zatímco do Fieldu si na speciální vodu odpuzující potahy můžete sednout i v mokrém oblečení, na střechu hodit kola a nebát se vyrazit za dalším dobrodružstvím se Subaru …